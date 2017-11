365 de zile pe an, părul rămâne unul dintre aliaţii noştri fideli

Cu menţiunea că fiecare dintre noi se raportează diferit la aşa ceva. Femeile se crispează cel mai repede. Aproape fiecare pagină nouă din viaţa unei femei poate avea un impact diferit, poate chiar major, asupra vieţii acesteia. Desigur, datele problemei se modifică atunci când subiectul e un bărbat. Aproape că nici nu mai contează vârsta în cazul lor. Dar, realitatea îmbătrânirii e una din temele de frunte, din primele 100, pe care orice femeie le respectă mai ceva ca pe sfintele moaşte. Dovada? Fotografiile sau imaginile video cu femei superbe surprinse în diverse instantanee, în diverse colţuri ale lumii, inclusiv în România. VIP-urile nici nu le mai punem la socoteală, fiindcă ştim cu toţii că imaginea lor publică face parte din atuul lor!

Iar când vorbim de propria imagine, cei mai mulţi dintre noi mărim ochii şi facem urechile pâlnie, căci vrem să asimilăm cât mai multe. Ce putem face aşadar în situaţia, nefericită dar foarte probabilă, când părul decide brusc, aproape de la sine, că vrea să-şi părăsească gazda sa preferată, propriul nostru scalp?

Şi asta din simplul motiv că, fie avem nevoie de acizi graşi, minerale şi vitamina E, fie avem, fără să ştim, un deficit de calciu şi fier, iar asta se traduce printre altele, şi prin căderea mai apăsată a părului.

Ce facem însă în cazul în care privindu-ne într-o dimineaţă realizăm că am trecut pragul a 35 sau a 40 de ani. Sau chiar peste? Ei bine, nu trebuie să ne speriem. Pur şi simplu în paralel cu tentativa de a ne împăca cu realitatea, e bine de ştiut că putem face faţă şi acestei provocări apelând la câteva schimbări ale stilului de viaţă. Mai ales în cazul în care ne dorim a ne păstra simţul unic al feminităţii!

Prima regulă e aceea de a acorda mai multă atenţie pielii noastre. O dată cu trecerea timpului, pielea devine mai subţire, mai uscată, mai lipsită de elasticitate şi mai încărcată de semnele îmbătrânirii, cum ar fi liniile fine de riduri sau pigmentarea. Pielea matură este mai vulnerabilă la acţiunea radiaţiilor UV, aşa că contracararea presupune alegerea unor produse hrănitoare şi hidratante pentru piele.

Urmează, doamnelor şi domnişoarelor, ajutorul oferit de dietele delicioase şi bogate în fibre în stil mediteraneean, care sporesc energia femeilor, inclusiv a celor mai în vârstă, care permit reacţii pozitive în faţa schimbărilor hormonale. Idealul în acest caz constă în consumarea a 25-35g de fibre în fiecare zi – cele mai bune surse fiind cerealele, fructele şi legumele. Frunzele de salată închise la culoare sunt bogate în fier, un alt element esenţial pentru sănătatea părului şi a pielii. Lactatele cu conţinut redus de grăsimi, grăsimile de somon, ton sau sardine, dar şi uleiurile de seminţe de plante sunt alţi aliaţi de bază.

Dacă însă se ajunge în faza în care numărul de fire căzute creşte, atunci tratamentul folosit împotriva căderii părului are un singur nume – Dercos Aminexil Clinical 5. Acesta, Dercos Aminexil Clinical 5, este un produs dezvoltat în colaborare cu medici dermatologi, timp de 20 de ani. Tratamentul se găseşte exclusiv in farmacii si are eficacitate împotriva căderii părului după doar 3 săptămâni de utilizare*. Pentru un tratament intensiv se recomandă aplicarea unei fiole pe zi timp de 6 săptămâni, iar în faza de întreţinere se recomandă a se utiliza trei fiole pe săptămână. Avantajul constă în faptul că Dercos Aminexil Clinical 5 poate fi aplicat atât pe păr uscat, cât şi pe păr umed.

Totodată, trebuie evitate substanţele dure pe bază de ammoniac şi produsele iritante pentru scalp. Masarea scalpului stimulează circulaţia sanguină către foliculii firelor de păr, crescând astfel puterea produselor de tratament pentru creşterea părului.

Specialiştii au mai observat că pierderea sezonieră a părului poate fi un proces obişnuit, temporar şi reversibil, manifestat în special toamna şi primăvara. Pierderile normale de păr variază de la 50 la 100 de fire pe zi, dar în anumite perioade ale anului acestea pot creşte. Lunile octombrie şi noiembrie tind să fie lunile de vârf în care ne cade părul. Urmează lunile de iarnă, în care nivelul de hidratare din atmosferă scade, ceea ce duce la un scalp uscat pentru majoritatea bărbaţilor şi femeilor. Părul ondulat va suferi cel mai mult deoarece acest tip de păr reacţionează cel mai nefavorabil la diferitele condiţii climatice. Specialiştii Vichy recomandă celor care încep toamna un tratament anti-cădere a părului să continue să-l utilizeze şi pe parcursul iernii. Şi în acest caz soluţia poartă acelaşi nume, Dercos Aminexil Clinical 5.

Primăvara e benefică întregii naturii, dar asta nu presupune că putem ignora propriul scalp. Fiindcă acesta e al doilea anotimp important în care se manifestă căderea părului. Şi chestiunea are o explicaţie ştiinţifică: organismul se obişnuieşte cu noua climă şi pare că îşi reduce producţia de melatonină - hormonul care joacă un rol major în sănătatea activităţii foliculilor, deci a scalpului. Aşadar, şi primăvara e o ocazie perfectă pentru a ne întâlni cu Dercos Aminexil Clinical 5.

În sfârşit, vara se spune că ne cade părul pentru a permite corpurilor noastre să se răcorească mai uşor. Cu toate acestea e greu de demonstrat acest aspect, deoarece părului îi ia aproximativ 100 de zile să cadă o dată ce nu mai creşte şi să intre în etapa de repaus. Razele solare UV intense pot însă deteriora pielea, după cum pot irita şi scalpul, uscând rădăcina firului de păr. Ca atare, nu se recomandă supraexpunerea la razele solare UV, ci protecţia părului şi hrănirea sa cu măşti corespunzătoare.

