7 alimente de evitat în supermarketuri: de ce nu este indicat să cumpăraţi pâine, mezeluri, condimente măcinate sau salată ambalată

1. Salata tăiată şi ambalată

Bacteriologii avertizează că cel mai periculos aliment dintr-un supermarket este salata gata tăiată şi ambalată. Deşi pe pungă scrie că este „gata pentru a fi mâncată“, aceasta poate fi casă pentru bacterii dăunătoare care provoacă boli intestinale. Ele provin din pământ şi nu pot fi eradicate pentru că salata nu este procesată termic. Pentru a rămâne în siguranţă, spălaţi întotdeauna orice fel de verdeaţă pe care o cumpăraţi.

2. Cârnaţi

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recunoscut că mezelurile precum cârnaţii, şunca şi alte produse din carne procesată provoacă anumite timpuri de cancer. Nitriţii conţinuţi de aceste alimente se transformă în nitrozamine, carcinogene puternice, în intestine. Carnea afumată poate conţine, de asemenea, benzopiran, o altă substanţă cancerigenă. Este mai sigur să cumpăraţi o bucată de carne proaspătă, să o gătiţi şi să o mâncaţi în sandwich-uri sau ca aperitiv.

3. Ceai verde îmbuteliat

Un studiu recent a arătat că o băutură îmbuteliată, despre care se spune că este ceai verde, nu are nimic în comun cu acesta. Ceaiul verde este renumit pentru proprietăţile sale antioxidante. Imaginaţi-vă acum că o ceaşcă de ceai adevărat conţine tot atât de mulţi oxidanţi precum 20 de sticle din această bătură cumpărată de la supermarket, care conţine în principal apă şi zahăr, mai mult chiar decât o băutură răcoritoare. Cel mai bine este să vă preparaţi singuri ceaiul şi să-l luaţi cu dumneavoastră.

4. Produse alimentare cu aditivi de fructe

Produsele de patiserie cu umplutură de fructe sau iaurturile fructate pot arăta incredibil, dar ceea ce este cu adevărat în interiorul lor este o umplutură de fructe uşor de produs şi de vândut. Conservanţii, aromele şi agenţii de îngroşare le împiedică să se strice şi să se amestece cu pasta şi conţin prea puţine fructe cu adevărat. Chiar producătorii scriu sincer la igrediente că aceste conţin aproximativ 20-40% fructe în aceste umpluturi. Mai bine strecutaţi o mână de fructe proaspete în micul dejun.

5. Maioneză

În mod normal, maioneza conţie ouă, oţet, ulei vegetal şi condimente. Ceea ce cumpărăm din magazine conţine şi conservanţi, coloranţi alimentari şi stabilizatori. Maioneza „uşoară“ conţine mai puţină grăsime (35% în loc de 50%), dar pentru a păstra gustul şi consistenţa se adaugă amidon şi zahăr. Caloriile rezultate sunt cam aceleaşi cu ale maionezei tradiţionale. Acest sos nu este oricum sănătos, însă dacă îţi place, cel mai bine este să-l prepari în casă.

6. Condimente măcinate

Condimentele măcinate sunt uşor de amestecat cu aditivi mai ieftini. De exemplu, cassia este adesea vândută în loc de scorţişoară şi şofrănaş în loc de şofran. Cumpăraţi mirodeniile întregi şi măcinaţi-le acasă. Condimentele sunt mai bune fără glutamatul de sodiu, un intensificator de gust. Este inofensiv, dar face ca aromele naturale ale alimentelor să pară insipide dacă sunt consumate în mod regulat.

7. Pâine

Pâinea din supermarket este preparată din făină albită chimic (de exemplu, cu peroxid de benzoil, de asemenea folosit pentru exploziile din filme). O astfel de făină poate fi păstrată mai mult şi este protejată de insecte. Aluatul de pâine are, de asemenea, agenţi de întărire, amelioratori de gust, etc. Toţi aceşti aditivi îmbunătăţesc calitatea aluatului şi prelungesc data de expirare, dar are organismul nostru nevoie de ele? Alegeţi să cumpăraţi pâinea de la brutăriile mici, unde puţeţi cere detalii despre procesul de fabricaţie.