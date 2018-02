Uleiul de motor – greşeli frecvente şi sfaturi

Gama largă de mărci şi produse disponibile pe piaţă înseamnă totodată că mulţi conducători auto se confruntă cu o dilemă în alegerea uleiurilor de motor: sintetice, semi-sintetice sau minerale. Uleiurile sintetice sunt alegerea cea mai recomandată, care asigură o protecţie mult mai bună pentru mişcarea componentelor motorului şi răcirea lor decât uleiurile minerale. Acestea sunt, de asemenea, caracterizate de o viscozitate mai scăzută, datorită căreia sunt capabile să acopere şi să protejeze suprafeţele expuse ale motorului chiar şi la temperaturi scăzute. O altă problemă care dă dureri de cap conducătorilor auto este marcajul suplimentar de pe ambalaj, cum ar fi "5W-40". Este aşa-numita clasificare a viscozităţii SAE, implementată de Asociaţia Americană a Inginerilor de Automobile, în care primele cifre înainte de litera "W" definesc lichiditatea uleiului la temperatură scăzută, iar numărul după liniuţă indică viscozitatea la temperaturi ridicate.

În procesul de alegere a uleiului, ar trebui luate în considerare şi tipul de motor şi filtrele de tratare a gazelor de eşapament. De exemplu, în motoarele Diesel - începând cu 2009 - elementul cel mai obişnuit de purificare a gazelor de eşapament este DPF (filtrul special Diesel), al cărui rol este de a îndepărta praful suspendat dăunător din eşapament - coşmarul de astăzi al marilor oraşe. Introducerea acestui element a forţat inginerii să dezvolte noi uleiuri de motor, aşa-numitele "low-ash" sau "Low SAPS". Componentele SAPS, după combustie, au capacitatea de a forma structuri cristalografice - particule solide care scurtează semnificativ durata de viaţă a filtrului DPF. Prin urmare, pentru funcţionarea corectă a vehiculelor echipate cu DPF, trebuie să utilizaţi uleiul potrivit din clasele de calitate ACEA - C1, C2, C3, C4 şi C5 - în funcţie de recomandările producătorului.





Sistemul de reducere a emisiilor de ultimă generaţie este SCR (reducere catalitică selectivă), cunoscut sub numele de sistemul AdBlue, în care azotul reacţionează în formă inofensivă şi apă din reacţiile reactorului. Sistemul SCR poate apărea împreună cu DPF şi EGR, care este un element standard al motoarelor diesel. Datorită supapei EGR gazele de eşapament sunt reciclate în camera de ardere şi arse, dar trebuie să ne amintim de întreţinerea şi curăţarea regulată în atelierele specializate a acestei supape. Pentru aceasta este necesar un produs adecvat. Motoarele pe benzină moderne, dotate adesea cu turbocompresoare şi compresoare, necesită, de asemenea, o selecţie atentă a uleiului de motor. Lucrând cu viteze foarte mari ale turbinelor, acestea se defectează adesea din cauza lubrifierii limitate şi a temperaturilor ridicate de funcţionare. Prin urmare, dacă aveţi îndoieli cu privire la ce ulei să alegeţi, cel mai bine este să solicitaţi ajutorul tehnicianului de service şi, dacă nu aveţi această posibilitate, amintiţi-vă recomandările producătorului motorului maşinii pe care o deţineţi.

Conducătorii auto trebuie să acorde atenţie altor soluţii tehnologice utilizate de producătorii de vehicule, care sunt, de asemenea, importante în alegerea lubrifiantului potrivit. De exemplu, tehnologia tot mai mare FE - economie de combustibil – care duce la reducerea consumului de carburant, permite reducerea emisiilor de dioxid de carbon în cazul vehiculelor cu combustie internă. Funcţionarea sa se bazează pe eficienţa ridicată a uleiurilor din clasa FE - uşor pompabile, care permit reducerea rezistenţei de rotaţie a motorului. În comparaţie cu uleiurile clasice, acestea oferă o peliculă de ulei mult mai subţire. Motoarele care respectă acest standard au garnituri etanşe, astfel încât pelicula subţire de ulei asigură o întreţinere corespunzătoare şi o lubrifiere cât mai precisă. Canalele de ulei în motoarele de acest tip au secţiuni transversale mai înguste, astfel încât uleiul uşor de pompat ajunge mult mai rapid la elementele motorului şi mai ales la turbină. Aceste tipuri de motoare sunt deosebit de sensibile la alegerea greşită a uleiului. Utilizarea produselor lubrifiante clasice, în acest caz presarea acestora fiind mai scăzută, poate provoca colmatarea canalelor subţiri de ulei şi poate duce la supraîncălzirea locală a motorului sau a accesoriilor sale, ceea ce duce, la rândul său, la defecţiuni grave.

În alegerea uleiului de motor, ar trebui luată în considerare şi vârsta maşinii. În cazul vehiculelor de generaţie nouă, a căror construcţie este mult mai complexă, achiziţia uleilui trebuie să fie foarte bine gândită. Acest lucru nu înseamnă că, cu maşinile mai vechi, putem alege produsul în mod liber. Tehnologiile mai vechi lasă o marjă mult mai mare de eroare, dar grija pentru ele nu ar trebui să fie aceeaşi ca şi pentru noile vehicule. Trebuie subliniat faptul că uleiul selectat în mod necorespunzător nu va provoca un defect imediat, ceea ce este cu atât mai periculos, deoarece eşecul este amânat în timp şi va veni în cel mai puţin aşteptat moment.

Calitatea uleiului contează

Mecanicii din centrele Premio atrag atenţia asupra unei alte greşeli grave a conducătorului auto - utilizarea de produse de lubrifiere de calitate inferioară care scurtează semnificativ durata de viaţă a motorului. "Cele mai mari daune au loc în timpul pornirii, când uleiul este rece şi dens. Uleiul ales în mod necorespunzător, în special uleiul vechi, provoacă o rezistenţă de rotaţie de câteva ori mai mare, ceea ce duce la ”uscarea” sau la lubrifierea la limită a motorului. În plus, uleiul vechi, neschimbat, îşi pierde capacitatea de a proteja motorul şi transferul de căldură, transformându-se într-o emulsie de nămol, care blochează suplimentar canalele de lubrifiere ale motorului", explică Cezar Andrei, expertul Premio de la serviciul Premio Romwest Euro Brăila.

Când trebuie schimbat uleiul?

O atenţie deosebită trebuie acordată condiţiilor de funcţionare a vehiculului, fie că este vorba despre o maşină utilizată în scopuri comerciale - condiţii de muncă medii şi grele, fie numai în scopuri private - condiţii de lucru uşoare. Un alt criteriu este dat de rutele frecventate - numai în oraş, care este asociat cu opriri frecvente, sau călătorii pe distanţe lungi în afara oraşului. "Uleiul de motor ar trebui să fie schimbat o dată pe an sau mai des, în cazul în care kilometrajul maşinii este ridicat, de exemplu peste 15 - 20.000 km pe an" - sfătuieşte Cezar Andrei. Experţii Premio sunt de acord că, datorită faptului că uleiurile moderne de motor sunt uleiuri multi-sezoniere, nu contează atunci când are loc schimbarea lor. "Cei mai mulţi dintre conducătorii auto decid să schimbe uleiul în timpul sezoanelor de schimbare a anvelopelor. Aceasta este o practică bună, pentru că în timpul unei vizite putem efectua service-ul maşinii, ceea ce, fără îndoială, economiseşte timp şi bani" - adaugă specialistul de la Premio Romwest Euro.

Interesant este faptul că mulţi conducători auto, atunci când duc maşina la atelier pentru inspecţie şi schimb ulei, achiziţionează în mod independent uleiul şi îl dau mecanicilor, căutând astfel să facă economii. Cu toate acestea, conform observaţiilor furnizate de tehnicienii din service-urile Premio, reducerile de costuri sunt adesea doar aparente, deoarece conducătorii auto nu sunt întotdeauna capabili să aleagă produsul potrivit.

"De cele mai multe ori, utilizatorii de automobile standard nu sunt în măsură să ţină pasul cu toate schimbările tehnologice care au loc pe piaţa auto. Prin urmare, în loc să vă bazaţi pe intuiţia dumneavoastră şi să căutaţi sfaturi pe internet, este mai bine să vă bazaţi pe cunoştinţele experţilor experimentaţi, mai ales dacă întreţinerea sau repararea se referă la elementele sensibile ale maşinii, cum ar fi motorul şi componentele sale. Aici, orice greşeală vă poate costa scump", explică Piotr Jakuć, directorul Premio în România.