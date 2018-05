Test Drive Peugeot 5008 2.0 BlueHDI GT - Schimbarea la faţă

Probabil la această întrebare au trebuit să răspundă şi cei de la Peugeot. O provocare, pentru că producătorii francezi au transformat în timp MPV-ul într-o artă. În ultima perioadă am asistat la o adevărată ofensivă ”SUV” din partea celor de la Peugeot. Avem în ofertă 2008 SUV, 3008 SUV, 5008 SUV...

A venit vremea să descoperim cât SUV se ascunde în acest 5008 cu tracţiune faţă.

Maşina este construită pe platforma pe noua platformă modulară EMP2, prin urmare a nu se confunda cu vechiul 5008 MPV care avea la bază platforma PF2. Cu alte cuvinte avem în faţă un 3008, ceva mai durduliu, cu ceva centimetri câştigaţi la ampatament pentru a oferi 7 locuri şi posibilitatea de a ascunde sub capotă un 2 litri HDi.

La capitolul design, masivitatea care ar trebui să o descoperi când pronunţi SUV se diluează puţin datorită liniei ceva mai joase a acoperişului, mai degrabă alergi cu gândul spre un crossover, spre un break care îmbracă o ţinută mai rebelă. Dar nu este un reproş, ai în faţă o maşină cu o alură mai dinamică.

Am fost impresionat de decupajul generos al portierelor, accesul în maşină este extrem de facil. Dar dacă faci o vizită la un supermarket care nu a fost prea generos cu desenarea locurilor de parcare, trebuie să ai ceva grijă cât spaţiu îţi rezervi în lateral. Am luat la test un 5008 2.0 BlueHDI GT, un model care are puterea de a induce stare de bine în cantităţi apreciabile. Te simţi bine în maşină, planşa de bord este super desenată, scaune frumos desenate, spaţiu din belşug. Pot vorbi despre un mic contrast între locurile faţă care îţi lasă impresia unui cockpit de monopost prin felul în care sunt îmbrăcate de planşa de bord şi tunelul median şi aerul de living emanat de ”bancheta” spate, practic trei scaune individuale care pot culisa separat. Şoferul este alintat de i-Cockpit, acel concept care este compus din volanul compact, display-ul central cu touch şi tabloul de bord/ head-up display. În cazul modelului testat, o bilă albă pentru designul tabloului de bord şi posibilităţile de personalizare. Dacă trebuie să bifăm şi un minus, ar fi acela că volanul obstrucţionează vizibilitatea la manetele de semnalizare/ ştergătoare şi satelitul de comandă a sistemul de pilot automat. Va trebui să memorezi butoanele.

Francezii nu pot uita anii în care au ridicat la rang de artă monovolumul, iar acest lucru îl descoperi în 5008 la capitolul spaţii de depozitare. Sunt spaţii de depozitare sub scaunul dreapta faţă, sunt spaţii de depozitare în podea la locurile spate..., şi aici adăugăm un portbagaj de 702 litri dacă nu sunt ridicate locurile spate, care poate ajunge la 1.862 litri când se renunţă la locurile din mijloc.

Sub capotă un 2.0 diesel care dezvoltă, în versiunea testată, 180 CP la 3.750 rpm şi un cuplu motor de 400 Nm la 2.000 rpm. Puterea ajunge la puntea faţă via o cutie automată cu 6 trepte. Cum tracţiunea integrală nu se regăseşte pe lista de opţionale, ea va fi într-o oarecare măsură compensată de sistemul Grip Control, un sistem care oferă 5 calibrări pentru sistemul de control al tracţiunii – normal, nisip, noroi, zăpadă şi decuplat. Un sistem care te ajută până la un punct, adică până acolo unde ţii cont de faptul că vorbim de o tracţiune faţă. Când aderenţa scade, apar şi micile ezitări ale puncţii faţă în a pune puterea coerent la sol, totul este să nu trezeşti toţi 400 Nm. Noi am evadat şi pe ceva drumuri de munte îmbibate bine de apă, pline de noroi şi clisă. Nu am avut emoţii, dar a trebuit să menţinem un ritm uşor susţinut pentru a nu pierde momentul. Am fost salvaţi de eventualele mici contacte ale podelei cu natura de garda la sol de 236 mm.

În rest, 5008 ne-a cucerit cu un consum extrem de mic, cu nişte reprize senzaţionale şi cu o stare de bine la volan venită de la un interior care a fost atent desenat. Că nu este un SUV în adevăratul sens al cuvântului... adică nu oferă tracţiune integrală... da, acesta poate fi călcâiul său. Dacă nu îţi propui încrucişări de punţi, dacă nu vrei să ajungi în vârful muntelui cu el, dacă ai decenţa cuvenită de a trata cu respect o tracţiune faţă, atunci 5008 este o maşină care merită toată atenţia.

FOTO - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Peugeot 5008 2.0 Diesel Turbo BlueHDI 180CP Aut 6 GT

Motor – turbo diesel, L4, 1.997 cmc, 180 CP @ 3.750 rpm, 400 Nm@2.000 rpm. / Transmisie – cutie automată, 6 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 208 km/h v.max, 0-100 km/h în 9,1 secunde / Portbagaj – 702 litri / Rezervor – 53 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.641/ 1.844/ 1.651, ampatament – 2.840 / Consum mediu declarat – 4,8 litri/ 100 km / Consum în test – 6,2 litri/ 100 km / Preţ de bază – 35.195 euro