Serghei Lavrov a anunţat că Rusia nu va reveni în G8. G20, considerat „un mecanism menit să ajungă la consens”

„Când partenerii noştri din vest au decis să revină la formatul G7, am acceptat decizia lor şi am lucrat pe alte platforme de atunci”, a declarat Serghei Lavrov, sâmbătă, într-un interviu pentru Channel One Russia.





Ministrul de externe rus a mai explicat că membrii Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OSC), BRICS (asociaţia marilor economii în curs de dezvoltare, Brazilia, Rusia, India şi Africa de Sud), respectiv G20, împărtăşesc abordările Rusiei.





În martie 2014, G8 a devenit G7 (Canada, SUA, Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania şi Japonia), după ce a decis să-i suspende Rusiei calitatea de membru, acuzând-o de anexarea peninsulei Crimeea. Moscova a negat însă acuzaţia, susţinând că a fost dorinţa locuitorilor peninsulei, exprimată prin referendum, care s-a încheiat cu 96,8% din voturi în favoarea aderării la Federaţia Rusă, şi nu o anexare forţată. Astfel, la începutul anului 2017, Rusia şi-a anunţat retragerea permanentă din G8.





La scurt timp după ce a plecat spre Canada, pentru a participa la cel de-al 44-lea summit al G7- care are loc vineri şi sâmbătă, în La Malbaie- preşedintele SUA Donald Trump a spus că Rusia ar trebui să fie reprimită în grup. Remarca a şocat naţiunile din G7 care l-au criticat aspru.





„De ce avem întâlnirea fără ca Rusia să fie prezentă? Rusia ar trebui să fie la întâlnire, ar trebui să ia parte la ea”, a declarat Trump, citat de presstv.com.





Lavrov a punctat că Rusia nu va reveni, considerând că G20 este „un mecanism menit să ajungă la consens...cea mai promiţătoare platformă pe viitor”.