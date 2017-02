Cât de Atlantică ar putea fi România. Şi cu cine să jucăm în Europa după Brexit – o nouă ediţie FP-România

PLUS: Suplimentul editorial Eastern Focus.

Notă: În perioada 1-8 martie puteţi dobândi noua ediţie FP-România – gratis... – împreună cu ziarul Adevărul

sumar

perspective

apertura



Lumea subterană

Din 2014, fotograful venezuelean Oscar B. Castillo documentează viaţa dintr-o închisoare controlată de deţinuţi, aflată în San Juan de los Morros. Membrii bandelor, nu gardienii, impun regulile de facto.



declaraţie vizuală



Bestia misoginiei

de Rick Sealock



dialog



Chigozie Obioma şi Taiye Selasi, despre mitul statului-naţiune

Fiindcă am crescut într-un oraş mic din Nigeria, pot înţelege mai bine acel simţ de proprietate faţă de o provincie, de o origine. Eu sunt Igbo şi am crescut într-un loc unde se vorbea Yoruba; am început să vorbesc limba altora înainte de a celor din neamul meu. Cred cu tărie că, mai ales în Africa, statul-naţiune, ca un concept vestic, e o problemă. Avem nevoie de naţiuni tribale, care să poată forma naţiuni organice proprii, iar dacă doresc să se alăture altora pentru a forma state să poată face asta. Cultura vestică este foarte străină, iar noi nu am descoperit modalitatea de a forma naţiuni coerente din ceea ce avem, aşa că trebuie să reinventăm ceva. Eu mă văd ca un bărbat Igbo, ca un vest-african. Nu ştiu dacă cred în Nigeria, dar am un paşaport nigerian, deci nu am de ales decât să mă văd şi ca un nigerian.