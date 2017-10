Tusk, la finalul summitului de la Bruxelles: Poziţiile în negocierea Brexitului s-au apropiat

„Informaţiile despre un impas între Uniunea Europeană şi Regatul Unit au fost exagerate“, a apreciat Tusk, la finalul summitului de la Bruxelles.

Potrivit preşedintelui Consiliului European, cele doi părţi şi-au apropiat poziţiile în privinţa drepturilor cetăţenilor europeni şi britanici afectaţi de Brexit şi frontierei dintre Regatul Unit şi Irlanda. Diferenţe mai mari persistă însă asupra angajamentelor financiare ale Marii Britanii faţă de UE.

Cancelarul german în exerciţiu Angela Merkel a declarat că speră ca negocierea Brexitului să treacă - în decembrie - de cele trei dosare din prima fază pe care europenii le consideră cruciale şi să intre în faza a doua a negocierilor, cu privire la relaţiile comerciale. Însă Merkel a subliniat că acest lucru depinde de Londra.

Anterior, Donald Tusk a anunţat că liderii europeni au dat vineri „undă verde“ pregătirii - în 27 - a negocierii acordului comercial dintre UE şi Londra.

„Liderii (şi-au dat) unda verde pregătirilor interne a Celor 27 în vederea fazei a doua“ a scrisTusk pe Twitter.

Iohannis: Nu s-au făcut progrese suficiente

La rândul său, preşedintele Klaus Iohannis a precizat, vineri, la Bruxelles, după reuniunea Consiliului European, că nu s-au făcut suficiente progrese pentru a trece la etapa următoarele în negocierile cu Marea Britanie şi că este clar că nu se mai respectă calendarul pentru Brexit, însă s-a declarat optimist.

„Astăzi, am avut o discuţie în formatul UE27. Avem o echipă de negociere condusă de Michel Barnier care negociază condiţiile Brexitului. Iniţial, am lucrat în ideea că vom găsi astăzi o situaţie care ne permite să facem următorul pas. Negocierile au fost intense, s-au făcut progrese, dar nu suficiente. Aşadar, am constatat astăzi că nu s-au făcut suficiente progrese pentru a trece la faza următoare în relaţia cu Marea Britanie, însă acest lucru nu trebuie să creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum poziţiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe, se va negocia în continuare şi vom încerca să ajungem în situaţia de Ok pentru continuarea la următorul Consiliu, în decembrie“, le-a declarat preşedintele Iohannis jurnaliştilor.

Întrebat dacă este posibil ca din această cauză să nu se respecte calendarul Brexitului, şeful statului a răspuns afirmativ.

„Calendarul nu se mai respectă, este clar, doar că acel calendar a fost unul cu propunerea de variantă aşa cum s-a crezut că este fezabilă. Nu putem de dragul unei agende să trecem peste puncte sensibile“, a subliniat Klaus Iohannis.

Preşedintele a dat însă asigurări că negocierile nu s-au blocat: ”Dacă spune că cineva că negocierile s-au blocat, negocierile nu s-au blocat, nu au fost oprite de niciuna dintre părţi, doar că nu au progresat suficient”.

Totuşi, el s-a declarat optimist. „Sunt un optimist, dar e clar că fiecare caută aici o poveste de succes. Nimeni nu încearcă să blocheze negocierile, să le oprească. Nu e o garanţie că până în decembrie vom fi progresat îndeajuns, dar credem că e o idee bună să le dăm ceva timp suplimentar negociatorilor“, a explicat Iohannis.

De altfel, el a spus că mesajul pe care îl pot da liderii UE la finalul a două zile de reuniuni este unul pozitiv.