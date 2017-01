Salvatorii caută de zor sub zăpada prăbuşită peste un hotel din Italia. Ce spune despre tragedie soţul româncei dispărute în urma avalanşei

„Speranţa este motorul eforturilor de salvare“, a spus şeful Protecţiei Civile, Fabrizio Curcio, precizând că echipele sale au muncit toată noaptea de joi spre vineri.

Şase persoane au fost găsite în viaţă după avalanşă, potrivit unui oficial citat de Reuters. Oamenii nu au fost scoşi, iar echipele de intervenţie cer ajutorul elicopterelor.

Serviciile de salvare au recuperat joi trei cadavre şi au localizat un al patrulea, au precizat autorităţile.

Cele trei trupuri neînsufleţite scoase de sub zăpadă au fost transferate cu elicopterul la morga din Pescara.

Deocamdată există doi supravieţuitori - Giampiero Parete şi Fabio Salzetta. Ei au fost cei care au dat alarma în legătură cu avalanşa.

În ceea ce priveşte numărul persoanelor dispărute, acesta nu este clar, dar este, cu siguranţă, mare. Potrivit subsecretarului regional pentru Protecţie Civilă, Mario Mazzocca, în hotel se aflau cel puţin 34 de persoane. „Numărul înregistrat oficial este mai mic, adică 22 de clienţi şi opt angajaţi. Însă se pare că au mai fost cel puţin alţi patru oaspeţi care nu se aflau în hotel“, a explicat el.

Primarul din Farindola, Ilario Lacchetta, a anunţat, însă, că în hotel erau 24 de oameni, dintre care cel puţin patru copii.

Clienţii făcuseră check-outul şi aşteptau maşinile de deszăpezire pentru a putea pleca din hotel. Nu au mai apucat, însă, pentru că avalanşa a lovit în plin structura, pe care a deplasat-o cu 10 metri.

„Folosesc o expresie puţin inexactă: la Rigopiano a fost o implozie“, a spus Curcio. „Intervenţia la hotelul Rigopiano este la limita imposibilului. Am vorbit cu toţi operatorii din teritoriu şi ideea este să îi susţinem pe cei care lucrează la faţa locului. Este un scenariu critic“, a precizat oficialul, subliniind că situaţia este periculoasă pentru serviciile de intervenţie.

Lista persoanelor dispărute

Lista persoanelor dispărute se conturează la o oră la alta. Apar nume şi informaţii noi, pe măsură ce autorităţile verifică cine se afla în hotel.

Printre cei a căror identitate a fost stabilită se numără Marco Vagnarelli şi iubita sa, Paola Tomassini, din Castignano (Ascoli Piceno). Printre cei aflaţi în hotel se numără şi Domenico Di Michelangelo, în vârstă de 41 de ani, din Chieti, poliţist, care se afla în vacanţă împreună cu soţia sa, Marina Serraiocco, de 37 de ani, din Popoli, şi de copilul lor de şapte ani. Marco Tanda, în vârstă de 25 de ani, făcea parte din conducerea Ryanair şi locuia la Roma. El venise la Rigopiano împreună cu logodnica sa Jessica Tinari, de 24 de ani.

Printre angajaţii hotelului se numără Emanuele Bonifazi, de 31 de ani, Alessandro Riccetti, de 33 de ani, bucătăreasa Ilaria Di Biase, de 22 de ani, Cecilia Martella şi Luana Biferi.

Pe lista cu dispăruţi se află şi administratorul hotelului Roberto Del Rosso. Nepotul său şi directorul Rigopiano, Bruno Di Tommaso, a spus că a coborât înainte de avalanşă la Pescara, pentru a coordona de acolo operaţiunile de deszăpezire.

A dispărut şi administratora centrului spa, Marcella, despre care nu se ştiu, însă, prea multe. Cu puţin înainte de avalanşă, ea şi-a sunat sora: „Ni s-a spus să stăm la parter, urc“, a spus femeia la telefon.

A fost o greşeală, consideră experţii. Centrul spa era la subsol şi era singurul loc unde ar fi putut scăpa de avalanşă.

Autorităţile nu au informaţii nici despre soţia şi cei doi copii ai supravieţuitorilor Giampiero Parete.

Mărturia soţului româncei dispărute la Rigopiano

Giampiero Parete a povestit ce s-a întâmplat în timpul şi înaintea tragediei, relatează Corriere della Sera, care i-a luat un interviu joi seară.

Infirmierele spun că bărbatul nu mai suferă de hipotermie, însă este în stare de şoc, pentru care i s-au administrat medicamente.

„Sperăm“, este primul său cuvânt, spus cu voce tare, pentru a fi auzit şi pentru a se încuraja singur. „Poate după cină îmi vor da veşti bune“, adaugă el.

Cei doi copii ai italianului, Ludovica şi de şase ani, şi Gianfilippo, de opt ani, luaseră prânzul miercuri, la 12.30 ora locală (13.30 ora României). Tatăl lor încărcase bagajele în maşină, în timp ce Adriana, infirmieră la clinica privată De Cesaris, a achitat nota de plată la recepţie.

„Sâmbătă, fiica mea a împlinit şase ani, săptămâna viitoare este (aniversarea - n. red.) soţiei mele. Sărbătorisem deja la un restaurant din Montesilvano. Însă cea mică voia să vadă zăpadă. Am mai fost de două ori la Rigopiano. Eu nu trebuia să lucrez, iar copiii nu aveau absenţe (la şcoală - n. red.), deci îi puteam lua trei zile. Aşa că am profitat de preţul redus din timpul săptămânii şi am plecat“, spune italianul.

Ajunşi, însă, la hotel, cei patru au fost dezamăgiţi.

„Nu reuşisem nici măcar să ieşim la o plimbare. Prea multă zăpadă, o vreme îngrozitoare. Aşa că am decis să plecăm cu o zi mai devreme. Au fost chiar drăguţi, ne-au oferit reducere“, povesteşte el.





Giampiero Parete, alături de soţie şi copii FOTO corriere.it

Aşteptarea în holul hotelului

Infirmiera se apropie de Giampiero şi îl roagă să stea liniştit şi să se odihnească. Acesta continuă, însă, să vorbească mecanic, fără lacrimi şi cu chipul impasibil: „Am pornit motorul, eram noi şi alte două familii în coloană. La baza scărilor ne-a oprit doamna de la recepţie: «unde plecaţi, drumul este sub un zid de zăpadă, întoarceţi-vă, chemăm serviciile de deszăpezire»“.

Giampiero face un gest care arată că s-au întors. „Şi aşa am făcut“, spune el.

Toţi oaspeţii hotelului Rigopiano se strânseseră în hol, pentru a aştepta să poată pleca. Copiii au ieşit cu mama lor pe terasa acoperită cu lemn. Se săturaseră să stea înăuntru şi voiau să alerge.

La un moment dat, Adriana s-a întors în hotel, pentru că o durea capul.

„I-am spus să stea jos pe canapeaua de la intrare, că mă duc eu să iau o aspirină din maşina pe care o lăsasem în parcare“, povesteşte bărbatul.

Zgomotul muntelui

Nu a mai văzut-o de atunci.

„Erau copaci care scârţâiau, ca şi cum se îndoiau. Apoi a fost un vânt mai puternic, dar ciudat. Şi după aceea am auzit ca şi cum s-ar fi zguduit muntele“, îşi aminteşte el.

Când l-a lovit avalanşa s-a agăţat de un copac. Apoi s-a ghemuit, cu mâinile deasupra capului.

„M-am ridicat, eram în şoc şi pierdut. Nu îmi mai dădeam seama unde a fost hotelul, nu îl vedeam. Mi-am strigat copiii pe nume. Apoi am văzut maşina şi am auzit pe cineva care striga“, mai spune el.

Era vorba despre Fabio Salzetta, tehnicianul de la Rigopiano. Acesta fusese în sala boilerelor, apărat de un parapet de beton armat.

Noaptea în maşina îngheţată

„Am urcat în maşină şi am început să sun la Quintino (patronul restaurantului unde lucrează - n. red.). Cădea linia, sunam din nou, nu se termina. Apoi a răspuns la SMS-ul meu. Am început să aştept“, povesteşte el despre noaptea de coşmar petrecută după avalanşă.

Au trecut aproape două ore înainte de a primi un răspuns: „Am primit o serie de mesaje. Prefectul, pe care nu-l cunosc, îmi spune că vin salvatori, să stau liniştit, problema se rezolvă. Maşina era blocată, fusese lovită tare. Era frig“.

Primele echipe de salvare au ajuns abia în zori. Giampiero a luat rucsacul fiicei sale şi a ieşit din maşină.

„Acum pot doar să aştept. Să sper“, încheie el.

Disperarea rudelor

În holul spitalului Santo Spirito din Pescara s-au strâns rude ale supravieţuitorului, dar şi ale unora dintre cei care sunt încă dispăruţi în hotelul distrus de avalanşă. Singura voce care se aude este al lui Gino, tatăl lui Giampiero. Acesta povesteşte, cu lacrimi în ochi, că fiul său şi familia lui trebuiau să fie plecaţi de la hotel când a lovit tragedia. „Plecaseră deja, înţelegeţi? Erau deja în maşină. Chiar dacă rămâneau blocaţi pe drum, nu am fi fost aici. În schimb i-au pus să se întoarcă“, spune el.

O familie de patiseri

Familia Parete este destul de cunoscută la Pescara. Gino, tatăl lui Giampiero, este pensionar, dar deţine o patiserie care îi poartă numele, la câteva sute de metri de spital.

Giampiero este singurul dintre fraţii săi care nu lucrează la firma familiei. Din 2012, el este bucătar la Isola Felice, restaurantul lui Quintino Marcella, care i-a fost profesor la Şcoala de Bucătari.

Giampiero are 38 de ani, Adriana este cu puţin mai mică.