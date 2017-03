Atacatorul de pe Aeroportul Orly, Ziyed Ben Belgacem, francez de origine tunisiană, era hotărât să ucidă „în numele lui Allah“

Ziyed Ben Belgacem, condamnat deja pentru mai multe furturi cu violenţă, a atacat această patrulă strigând ”depuneţi armele, sunt aici pentru muri prin Allah. Oricum vor fi morţi”, a declarat procurorul într-o conferinţă de presă.

Ziyed Ben Belgacem, în vârstă de 39 de ani, născut în Franţa, de originine tunisiană, a fost confirmat de un oficial francez care are legături cu ancheta pentru The Associated Press.

O anchetă este în curs - pentru tentativă de omucidere şi tentativă de asasinare a unor persoane depozitare ale autorităţii publice, în legătură cu o întreprindere teroristă, dar şi pentru asociere teroristă criminală de răufăcători.

Trei persoane din anturajul său au fost plasate în arest preventiv, şi anume tatăl său, fratele său şi un văr, în vârstă de 35 de ani, care s-au prezentat toţi trei la poliţie.

Vărul lui Ziyed Ben Belgacem s-a întâlnit cu acesta în noaptea dinaintea faptelor.

François Molins - care a relatat controlul rutier de la Garges-lès-Gonesse (periferia de nord a Parisului), în timpul căruia Belgacem a tras asupra unor poliţişti cu o armă, apoi vizita acestuia într-un bar, în care era un obişnuit, la Vitry-sur-Seine (periferia d sud), care au precedat, sâmbătă dimineaţa, atacul de la Orly - a evocat ”un fel de fugă înainte, într-un proces tot mai distrugător, care se amplifică în mod vizibil (...), cu intenţii care sunt criminale în mod foarte obiectiv”.





Înainte de a ataca o femeie militar pe Aeroportul Orly-Sud, în sudul Parisului, cu scopul de a-i lua arma de asalt de tip Famas, el a ”aruncat jos un rucsac în care se afla un bidon cu hidrocarburi”, a precizat procurorul, adăugând că acesta avea asupra sa o brichetă şi un pachet de ţigări, dar şi suma de 750 de euro şi un Coran.

”Cele două minute (de confruntare) cu femeile militar demonstrează în mod destul de evident voinţa foarte puternică a agresorului (...). A existat o voinţă foarte puternică de a merge până la capătul acestui proces”, a spus Molins.