Serialul „Days of Our Lives“, marele câştigător la Daytime Emmy Awards: ce alte producţii au mai fost premiate

Primul episod din „Days of Our Lives“ a fost difuzat în 1965

„Days of Our Lives“ a fost urmat, ca număr de premii, de „General Hospital” (ABC) şi „Tânăr şi neliniştit/ The Young and the Restless” (CBS), cu câte două, potrivit Variety.







Serialul ABC „General Hospital” a primit, în total, 26 de nominalizări pentru gala din acest an, în timp ce „Days of Our Lives” (NBC) şi „The Young and the Restless” (CBS) au avut câte 25 de nominalizări.





Cu peste 50 de ani de la prima difuzare, „Days of Our Lives“ atins pragul de 13.000 de episoade în 2017. Spectacolul a debutat în 1965 cu episoade de jumătate de oră, care s-au extins la o oră un deceniu mai târziu. Serialul a câştigat 52 de premii Emmy în ultimii 50 de ani de difuzare.







Cât priveşte posturile de televiziune, CBS a condus, cu şapte trofee Daytime Emmy, urmat de NBC, cu cinci.







„Good Morning America” (ABC) a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun program matinal, iar „The Talk” (CBS), cel mai bun talk-show de entertainment, după ce anul trecut „The Ellen DeGeneres Show” a fost câştigătorul categoriei.





„Entertainment Tonight’s“ (CBS) a primit, anul acesta, al patrulea trofeu al categoriei „Outstanding Entertainment News Program“.





Cele mai bune gazde de talk-show au fost desemnate Adrienne Houghton, Loni Love, Jeannie Mai, Tamera Mowry-Housley, de la „The Real“ (Fox).





National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) a anunţat câştigătorii celei de-a 45-a ediţii a galei premiilor Daytime Emmy într-o gală care a avut loc la Pasadena Civic Auditorium, găzduită de Mario Lopez („Extra”) şi Sheryl Underwood („The Talk”).