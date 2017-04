Protagoniştii din „Game of Thrones“, cel mai bine plătiţi actori din istoria televiziunii: cât câştigă starurile pentru fiecare episod al ultimelor două sezoane

Sezonul 7 din „Game of Thrones“ are premiera pe 16 iulie, la HBO

Noi informaţii despre serial au ieşit la iveală - de data aceasta salariile actorilor. Potrivit publicaţiei britanice „The Express“ , Emilia Clarke (Daenerys), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) şi Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lanister) vor juca cele mai importante roluri în următoarele două sezoane, motiv pentru care vor primi un onorariu de 2,5 milioane de dolari per episod, iar suma va rămâne aceeaşi pentru sezonul 8. Astfel, protagoniştii Game of Thrones ar doborî recordul salariilor câştigate de starurile serialelor „The Big Bang Theory“ şi „Friends“, care ajungeau la 1 milion de dolari pe episod.

De asemenea, s-a mai menţionat că cinci staruri din Game of Thrones vor avea beneficii din urma difuzării repetate, pe TV, a serialului. De la 2,5 milioane de spectatori per episod în Sezonul 1 la 7,69 milioane de spectatori în Sezonul 6, Game of Thrones a parcurs un drum ascendent. Dacă adăugăm şi vizionarea prin streaming, vânzările de DVR şi proiecţiile repetate, Sezonul 6 a ajuns la 23 de milioane de vizionări în America, cu 15% mai mult faţă de anul trecut. De asemenea, şi HBO Now şi HBO Go au fost în creştere cu 70% faţă de anul trecut.

Chiar şi bugetul per episod a crescut, iar producătorii promit unele dintre cele mai spectaculoase scene din istoria show-urilor de televiziune, unele dintre implicând-o pe „Mama dragonilor Daenerys Targaryen“. O sursă din interior a declarat: „Fanii care credeau că bătălia bastarzilor din ultimul sezon te lasă fără suflare, ar trebui să ştie că nu au văzut nimic încă“.

Sezonul 7 din „Game of Thrones“, penultimul al seriei, va debuta pe 16 iulie şi va avea doar şapte episoade.