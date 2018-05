„Nu mai fura!“, piesa-manifest despre România care l-a trimis pe un tânăr în finala „Românii au talent“ VIDEO

Actorul Alex Ştefănescu (29 de ani) şi dansatoarea Alla (18 ani) formează a doua grupă de finalişti „Românii au talent“, în timp ce trupa de improvizaţie Idiot va concura în ultimul act pentru premiul de originalitate.

Alex Ştefănescu a impresionat din nou juriul cu o piesă despre România, interpretată la voce şi chitară. „Iubesc ţara asta, iubesc poporul ăsta. Sunt mulţi care îmi zic: băi nu poţi aici, totul e împotriva ta, sistemul e prost. Indiferent de chestiile astea, tu poţi să faci lucruri în România. Încerc să fiu pozitiv, să nu pun nimic rău la suflet şi să las o amprentă bună, pentru că avem un timp foarte scurt la dispoziţie şi e bine să-l folosim făcând bine“, a declarat actorul înainte de a urca pe scenă în cea de-a doua gală live „Românii au talent“.

„Zâmbind visam la o ţară unde lumea prospera, oamenii se iubeau şi aveau grijă de ea/ Dar când m-am trezit din vis şi am privit în jur, mâhnit am observat că pe mulţi îi doare în...cot/ I-am zis vecinului meu: «te rog, nu mai fura!», el cu mâna-n buzunarul meu mi-a zis: «las-o mă, că merge aşa»/ România este ţara şmecherului şi a blegului, dar şmecherul nu are conştiinţa întregului/ Ne strică atmosfera, ai vrea să emigrezi pe Lună. Aşa nu se mai poate, cineva tre’ să le spună/ Nu mai fura, nu mai fura! Avem numai o ţară nu-ţi mai bate joc de ea/ Nu mai fura, nu mai fura! Gândeşte-te să laşi ceva mai bun în urma ta/ Să te descurci în viaţă nu te prea învaţă la şcoală şi revolta la români e predominant virtuală/ Ei rulează milioane păcălind reforma, tu te plângi băiatului care-ţi rulează o shaorma/ Nu te băga-n politică dacă nu-ţi scrii singur teza şi dacă ne reprezinţi afară, învaţă şi tu engleza/ Mai dai o lege ca să nu te lege, dar blatul tău s-a copt şi Domnul i-a dat lui Moise ordonanţa numărul 8/ Nu mai fura, nu mai fura! Degeaba te ridici tu dacă ţara va cădea/ Nu mai fura, nu mai fura! Gândeşte-te să laşi ceva mai bun în urma ta/ Şi ascultă vorba mea: dacă eu îmi fac treaba bine şi tu o faci pe-a ta, ieşim împreună din beznă, viitorul se va lumina/ Cu toţii vrem schimbare, numai că prea puţini se aruncă/ Românii au talent, dar hai să nu fugim de muncă“, au fost versurile pentru care tânărul a fost aplaudat şi ovaţionat pe scena de la Pro TV.

La final, Andi Moisescu l-a avertizat: „Ţie să nu care cumva să-ţi treacă vreodată prin cap să pleci din ţară, ăsta e singurul loc în care versurile tale se scriu singure. Şi-n al doilea rând, aş vrea să nu pleci pentru că îmi doresc să mai am şi eu motive să mă bucur când deschid televizorul şi dau de tine.“

Florin Călinescu i-a atras şi el atenţia, mai în glumă, mai în serios: „Singura ta şansă e să câştigi, să pui mâna pe un ban, pentru că altfel nu te văd bine.“ Iar Mihaela Rădulescu l-a felicitat şi pentru talent, dar şi pentru „avantajele semnificative“ de a fi un bărbat sexy şi fermecător.

În finala „Românii au talent“ a ajuns şi Paula Moldovan, sub numele de scenă Alla, din Cluj, care a fost preferata publicului, primind vineri seară cele mai multe voturi din partea telespectatorilor. Alla, care este şi favorita Mihaelei Rădulescu, primind de la vedetă golden buzz-ul, a prezentat un nou moment de dans emoţionant. De asemenea, tânăra a vorbit şi despre situaţia financiară dificilă pe care o are familia ei.

„Ştii ce-mi place? De la fetiţa ciudată din ultima bancă şi până la copilul ăsta grozav care eşti şi care a observat jumătatea aia goală a frigiderului, asta înseamnă că ştii, şi vezi, şi apreciezi ce fac alţii pentru tine, şi până la dansatorul extraordinar care eşti astăzi e un drum cu o poveste extraordinară scrisă de tine cu voinţa ta fantastică de a fi cine vrei tu să fii. Şi-ţi iese minunat. Eşti un om şi un artist care îşi scrie mai departe povestea, tu eşti dăruită pentru ce faci“, i-a spus Mihaela Rădulescu preferatei sale.

Florin Călinescu a fost scurt şi la obiect: „Ideea este foarte simplă – de câte ori te văd te duci mai sus, iar noi trebuie să venim după tine.“

Andi Moisescu a subliniat un aspect: „Trebuie să recunosc că am fost impresionat de povestea ta, dar cu aceeaşi sinceritate trebuie să recunosc că talentul tău se ridică deasupra poveştii tale, adică momemntul tău m-a emoţionat mai tare decât povestea ta. Iar eu chiar cred că asta e chemarea ta şi nu ştiu dacă tu ai nevoie de dans, dar dansul sigur are nevoie de tine.“