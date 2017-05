Lorelai Moşneguţu a creat un nou moment emoţionant şi a ajuns în final „Românii au talent“: „Eşti un exemplu pentru toţi românii“ VIDEO

În cea de-a treia semifinală live „Românii au talent“, concurenţii au făcut tot posibilul să impresioneze şi să continue lupta pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro şi titlul de cel mai talentat român, dar şi pentru premiul de originalitate de 10.000 de euro.

Vineri, la finalul show-ului, au fost aleşi încă doi finalişti. Preferata telespectatorilor a fost Lorelai Moşneguţu, fetiţa fără mâini care a fost trimisă de Mihaela Rădulescu direct în semifinale după ce a impresionat pe toată lumea cântând la orgă cu ajutorul degetelor de la picioare.

La fel ca în etapa audiţiilor, şi în semifinale cel mai emoţionant moment a apărţinut tinerei Lorelai Moşneguţu, în vârstă de 14 ani. Lorelai a cântat melodia „Memory“ la chitară şi voce, iar Mihaela Rădulescu a fost profund impresionată, a avut lacrimi în ochi şi s-a ridicat pentru a-şi aplauda şi a-şi susţine preferata din acest sezon.

„Lucrurile sunt posibile în orice direcţie ne-am duce şi pentru tine cu atât mai mult ele au greutate. Tu şi cânţi, dar pentru mine, personal, nu ăsta este talentul tău. Talentul tău este ceea ce faci tu în viaţă. Faptul ca tu şi cânţi este un detaliu minunat. De la tine oamenii ar trebui să înveţe acest lucru. Tu asta faci şi dacă este să câştigi această emisiune este pentru că trebuie să fii un exemplu pentru toţi românii, mai ales pentru cei care pot şi au de toate“, a spus Florin Călinescu.



Dintre concurenţii poziţionaţi pe locurile doi şi trei în voturile publicului, juriul a decis să-i trimită în finala „Românii au talent“ pe Hera Zăuleţ şi Marius Moldovan. Tot membrii juriului au ales şi cel de-al treilea candidat la premiul de originalitate – Ştefan Orheanu.

Ştefan Orheanu a deschis seara cu un număr de dans irlandez. În acelaşi timp, a demonstrat că hora din Moldova merge mână-n mână cu stepul. Însoţit pe scenă de câţiva membri ai baletului „Românii au talent“ şi având un un decor care creiona perfect viaţa la sat, Ştefan le-a transmis tuturor bucuria dansului şi a trăit la maximum fiecare mişcare. „Ţi-a ieşit minunat. Ai reuşit să moldovenizezi treaba asta irlandeză şi ai făcut-o cu foarte multă energie. Ai toate elementele pentru asta, eşti un irlandez pur sânge şi eşti un dansator foarte bun“, a spus Mihaela Rădulescu.



Florin Budnaru şi Luca Rubino i-au uimit pe toţi cei prezenţi în sală cu un moment de musical şi cu vocile lor formibabile când au cântat melodia „Confrontation“. „A fost un moment foarte, foarte bun şi iar mi-aţi adus aminte că musicalul ar merita o soartă mai bună în România. Musicalul a avut o casă aici. Mă bucur foarte mult că aţi venit cu acest moment, a fost o prestaţie excepţională. Bravo!“, a spus Andi Moisescu.



Alyssa Pistol şi Tudor Ionescu au dovedit aseară că, deşi au doar 14 ani, sunt doi mari dansatori. Concurenţii au adus pe scenă un fragment din „Fantoma de la Operă“ şi au prezentat un moment emoţionant de dans sportiv, cu care au reuşit să impresioneze juriul şi publicul. „Sunt foarte mândră de voi. Nu-mi vine să cred că am în faţa mea nişte copii care dansează ca nişte adulţi. Atâta expresivitate, atâta trăire în dansul vostru. S-a văzut atât de frumos de aici“, le-a spus Andra.



La audiţii, Andi Moisescu i-a spus că locul lui este printre marii artişti ai lumii, în Statele Unite ale Americii, însă Ocru îşi doreşte să impresioneze românii cu talentul său şi să-i bucure cu modul în care ştie să facă spectacol. Aseară a urcat pe scenă alături de un DJ şi a cântat piesa „B-lazy“ într-o manieră originală, reuşind să primească ropote de aplauze din partea publicului şi felicitări din partea membrilor juriului. „Excepţional, într-adevar contrazici toată gaşca aia cu lanţuri la gât şi cu maşini. Se pare că Laura Cosoi are mână bună“, a spus Florin Călinescu, reamintind de susţinătoarea concurentului.



Dr. Bubble & Milkshake au adus din nou copilăria pe scenă şi au demonstrat că fericirea e ca un balon de săpun. Cei doi concurenţi au realizat un show cu baloane de săpun, plin de culoare şi frumuseţe, pe care l-au îmbinat perfect cu teatrul. „În continuare mă minunez de zâmbetul tău, sunt topită dupa tine. Sunteţi foarte buni, foarte jucăuşi, faceţi un spectacol care are efemeritatea lui, dar rămâne o emoţie, iar asta contează. Foarte bine, bravo!“, a spus Mihaela Rădulescu.



La audiţii, Florin Călinescu s-a ridicat şi a aplaudat cu lacrimi în ochi vocea Doiniţei Ioniţă, concurenta a revenit în cea de-a treia semifinală a competiţiei şi a interpretat extraordinar melodia „Oh Mother“. „Orice piesă ţi se potriveşte, pentru că eşti foarte talentată. Ai o tehnică foarte bună, o sensibilitate. Mă bucur că ai ales o piesă sensibilă, dar şi cu tehnică, cu multe floricele, aşa cum îmi place mie“, a spus Andra.

Diana Boiachin a prezentat un moment de aerial silk şi i-a ţinut pe toţi în suspans, a executat perfect elemente extrem de riscante şi a demonstrat că este foarte talentată şi că are o forţă incredibilă. Membrii juriului au fost uluiţi de reprezentaţia Dianei, dar şi de graţia şi eleganţa cu care şi-a prezentat numărul. „Minunat, minunat! Dacă data trecută am văzut şi soarele şi luna în acelaşi timp, în acelaşi cerc, acum am văzut şi vârcolacul. Mă minunez în continuare. Atâta simbolistică, rar am văzut“, a spus Florin Călinescu.

Crina Cristurean a cântat „Pie Jesu“, fiind acompaniată de un pianist şi corul de copii Cor cu dor. Mihaela a fost profund emoţionată de reprezentaţia Crinei şi s-a ridicat pentru a o aplauda şi a o felicita. „Ce mare e contrastul între momentul tău desăvârşit şi un moment de scandal, care a fost şi pe reţelele sociale săptămâna aceasta. Tu ai fost excepţională în seara aceasta“, a spus Andi Moisescu.

Hera Zăuleţ şi Marius Moldovan fac spectacol din fiecare reprezentaţie a lor, iar în semifinala „Românii au talent“ au transmis pasiune şi au spus o poveste de iubire prin paşi de dans contemporan. „Rămânem în povestea asta. Mă bucur enorm că de atâtea sezoane încoace, dansul contemporan începe să devină mai comercial, începem să vedem şi noi altfel dansul contemporan. El poate crea un spectacol sublim. Voi aveţi locul vostru pe orice scenă, vă doresc din toată inima să mergeţi cât mai departe, pentru că spuneţi poveşti frumoase prin dans contemporan“, a spus Mihaela Rădulescu.