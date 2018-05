Irina Radu, fosta şefă TVR, a părăsit ţara: „Când vezi că nu sunt pentru tine politica şi perversiunile care brodează relaţiile, e momentul să te redirecţionezi“

Irina Radu, care anul trecut a ocupat timp de nouă luni poziţia de preşedinte-director general al TVR, a anunţat că s-a mutat în Albania, unde va fi Senior Media Officer în cadrul OSCE, misiunea din Tirana. „Îmi doresc mult să îmi reprezint ţara aşa cum se cuvine, cum am încercat să fac totdeauna. Sunt bucuroasă că am fost selectată, după un proces serios şi complex, de o organizaţie importantă, cu operaţiuni cheie, cu oameni valoroşi, unde sigur voi avea de învăţat şi unde sper să fac lucruri care să conteze“, a subliniat Radu în mesajul publicat pe Facebook.

Irina Radu a subliniat şi motivele pentru care a luat această decizie radicală: „Când vezi că nu sunt pentru tine nici politica şi nici perversiunile care brodează relaţiile umane şi profesionale la cel mai înalt nivel, e momentul să te redirecţionezi. Din octombrie, CV-ul meu a plecat numai în străinătate, pentru că am simţit nevoia unei schimbări mari, a unei noutăţi totale, mi-am propus să lucrez, o perioada, unde nu mă cunoaşte nimeni şi unde voi fi o persoană serioasă, pregătită, dar fără un trecut care să provoace discuţii sau interpretări obositoare şi de multe ori fără sens.“

Fără a comenta scandalul de proporţii ce vizează TVR, Irina Radu a vorbit şi despre ce a însemnat să fie la cârma postului public, perioadă pe care a descris-o drept „foarte grea“. „S-ar zice că ultimii doi ani ar fi o «culme a carierei»; eu nu zic asta, au fost doar o etapă foarte, foarte grea, foarte plină de învăţăminte. O etapă în care consider că am avut performanţe extraordinare, împreună cu colegii mei, am trecut prin cea mai grea perioadă a TVR şi am scos-o cu bine la capăt, atât de bine, încat acum – după 7 luni de la schimbarea mea – nu a răsărit nimic nou, nu s-a schimbat nimic în bine sau în mai bine, deci…. Am auzit chiar că se încheie şi al doilea an al conducerii mele pe plus. Mă bucur că am lăsat ce trebuie în urmă şi aştept să văd următoarele rezultate“, a mai scris Irina Radu.

Precizăm că sub conducerea Irinei Radu s-a negociat revenirea la TVR 1 a lui Dragoş Pătraru şi a echipei de la „Starea Naţiei“. De altfel, Pătraru a fost primul care a anunţat că fosta şefă a postului public a părăsit ţara.