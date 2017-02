INTERVIU Mihai Bobonete, despre ipostaza de prezentator la Vocea României Junior: „Am făcut o fetiţă să plângă cu o întrebare mai complicată“

„Adevărul“: Cum ai primit propunerea de a fi prezentator într-un show pentru copii? Ai acceptat-o pe loc?

Mihai Bobonete: Nu, a fost un drum cu o poveste, iar insistenţele talent managerului Pro TV m-au făcut să accept acest nou proiect. Sincer, nu mă vedeam eu în rolul prezentatorului de la „Vocea Romaniei Junior“ după ce Pavel Bartoş a scris istorie în plină glorie la „Vocea României“, dar ţinând cont că e un proiect în care copiii sunt în prim plan, am acceptat şi m-a bucurat şi faptul că talent managerul Pro TV s-a gândit la o echipă formată din mine şi magicianul Robert Tudor.

Simţi că ţi se potriveşte noua ipostază?

Acum da, simt că e un lucru foarte bun şi mă simt extraordinar printre copii. Veţi vedea şi voi cât de bine mi se potriveşte formatul.

Vom vedea şi o altă faţă a lui Mihai Bobonete în această emisiune?

Nu. Din fericire, de-a lungul timpului, în puţinele mele ipostaze ca prezentator de emisiune, nu am fost pus să joc personaje şi am fost lăsat aşa cum sunt eu şi cum vreau să mă perceapă lumea. Nu este greu să fii tu, iar colaborarea cu Octav (scenaristul emisiunii) a fost una foarte bună şi ea a recidivat după Africa şi „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“.

Mihai Bobonete, alături de Robert Tudor FOTO Pro TV

Odată cu „Vocea României Junior“ ia naştere şi un nou cuplu de prezentatori. Cum e colaborarea ta cu Robert Tudor? Vă completaţi pe scenă?

Nu e ca şi cum se naşte un cuplu ca Stela şi Arşinel sau Pavel şi Smiley, încă nu pot să spun dacă poate fi un cuplu de prezentatori de succes, asta vor decide audienţa şi publicul emisiunii. Robert este destul de prins cu spectacolele lui de magie pentru copii, eu sunt prins cu filmările pentru „Las Fierbinţi“, „Jocuri de celebritate“ şi spectacolele de stand up comedy, iar acesta a fost un prilej să ne vedem şi noi doi mai mult şi în alt context decât cel familial, Robert fiindu-mi fin. Să dea Dumnezeu să ajungem noi un cuplu de succes, nu spun că nu ar fi frumos sau nu m-ar bucura, dar e mult de muncă până acolo.

Poţi să ne povesteşti o întâmplare amuzantă/inedită din culise sau dacă te-a impresionat un concurent în mod deosebit?

Îmi pare rău că a fost un moment în care, din prostie sau neatenţie, am făcut o fetiţă să plângă punându-i o întrebare mai complicată şi fără să bănuiesc contextul în care ea a venit. Am încercat să dreg situaţia mai apoi şi ne-am împrietenit. O să vedeţi cât de talentată este! M-am distrat foarte tare şi bine cu susţinătorii concurenţilor, am trăit emoţiile întoarcerii scaunelor împreună cu părinţii, fraţii sau prietenii lor, dar am şi lăcrimat împreună cu aceştia atunci când au fost dezamăgiţi. Sper că m-am descurcat în rolul de prezentator şi sper să vă uitaţi la „Vocea Romaniei Junior“, pentru că este o emisiune pozitivă, cu un mesaj bun!

FOTO Pro TV