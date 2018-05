Încă un „faimos“ a fost eliminat înainte de finala „Exatlon“: cum vor fi aleşi finaliştii

Dansatorul şi coregraful Valentin Chiş, fost vicecampion naţional la tir sportiv, a fost scos din joc în ediţia din 16 mai a competiţiei „Exatlon“. În vârstă de 28 de ani, Bruce, aşa cum este cunoscut, a declarat la final că este mândru că a făcut parte din acest proiect TV. Amintim că Valentin a intrat în concurs la începutul lunii martie, înlocuindu-l pe kickboxerul Andrei Stoica, nevoit să să se retragă din cauza unor probleme medicale.

„Mă bucur că am venit în emisiune. Am învăţat şi am descoperit foarte multe lucruri despre oameni şi despre cei care au anumite condiţii grele. Nu ştiu ce să mai zic. Mă bucur că mi-am făcut prieteni aici, am trăit fiecare moment . Cu siguranţă o să privesc în continuare emisiunea şi o să îi susţin. Cel mai bun să câştige“, a spus Chiş.

După eliminarea lui, în echipa „Faimoşilor“ au rămas Larisa Vasile, Cătălin Cazacu şi Vladimir Drăghia. De cealată parte, „războinicii“ Alexandru Nedelcu, Ionuţ Sugacevschi, Ştefan Floroaica şi Roxana Moise speră să ajungă în finala „Exatlon“. Câştigătorul primului sezon şi al premiului de 100.000 de euro va fi desemnat de către telespectatori, miercuri, 23 mai, în direct la Kanal D.

Prezenatorul emisiunii, Cosmin Cernat, a anunţat cum se va face departajarea şi cum vor fi aleşi finaliştii „Exatlon“: „Săptămâna următoare vor fi 3 eliminări şi veţi rămâne 4. Cei 4 se califică în semifinale. În semifinale vor fi meciuri între voi. Veţi juca între voi şi din 4 veţi rămâne doi care vor merge în marea finală.“