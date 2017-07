Solistul trupei Linkin Park, Chester Bennington, a fost găsit mort: artistul s-a sinucis în ziua de naştere a lui Chris Cornell, bunul său prieten

Potrivit sursei citate, poliţia a descoperit trupul neînsufleţit al artistului, într-o resedinţă privată din Palos Verdes, in jurul orei locale 09:00. Artistul se pare că s-a spânzurat.

Chester avea şase copii în urma a două căsnicii.

Chester era prieten apropiat cu Chris Cornell, solistul trupei Soundgarden, care, la rândul lui, s-a sinucis prin spânzurare în luna mai. Astăzi ar fi fost ziua lui Cornell, în care ar fi împlinit 53 de ani. Chester şi chitaristul Linkin Park, Brad Delson, au interpretat melodia „Hallelujah”, a lui Leonard Cohen, la înmormântarea lui Cornell.

Singura confirmare oficială a morţii artistului vine din partea lui Mike Shinoda, colegul de trupă al lui Chester Bennington, care a scris pe Twitter că eşte „şocat şi devastat, vestea fiind adevărată”.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.