Smiley, în lacrimi la concertul aniversar: „Nu mi s-a mai întâmplat niciodată asta pe scenă“. Artistul a dezvăluit povestea din spatele emoţiilor copleşitoare VIDEO

De Ziua Copilului, Smiley a susţinut unul dintre cele mai importante concerte din cariera sa în faţa a peste 5.000 de invitaţi, printre care o mulţime de colegi şi prieteni din industrie.

Momentul de maximă încărcătură emoţională a fost interpretarea piesei „Confesiune“ pe care Smiley le-a dedicat-o părinţilor săi. Smiley nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile şi a plâns pe scenă în faţa publicului.

Înainte ca Smiley să-şi cânte „confesiunea“, publicul a auzit o înregistrare veche cu vocea unui copil. „Este o înregistrare audio cu mine la vârsta de 3 ani pe care am primit-o cadou de la ai mei când am împlinit 18 ani. Atunci am aflat şi povestea ei. După serbarea de la grădiniţă, unde nu am vrut să-mi spun rolul, am ajuns acasă şi am recitat în faţa părinţilor mei toată serbarea, toate rolurile colegilor mei pe care le ştiam pe de rost, iar mama şi tata m-au înregistrat şi m-au aplaudat“, a povestit artistul.

„Nu mi s-a mai întâmplat niciodată asta pe scenă. Nu m-am putut abţine din plâns, nu mi-am putut stăpâni emoţiile şi mi le-am manifestat aşa cum am simţit: am cântat şi am plâns“, a mărturisit după eveniment Smiley, care a interpretat cea mai emoţionantă piesă din concert alături de prietenul şi producătorul muzical de la HaHaHa Production, Şerban Cazan.

„Emoţia pe care am trăit-o în seara asta n-am mai trăit-o niciodată. Sunt alături de familie, de prieteni, de colegi, de artişti pe care îi apreciez, alături de voi care ştiţi întotdeauna să-mi daţi aripi. Iubesc ceea ce fac şi vă iubesc pe voi care ne susţineţi atât de tare de fiecare dată. Vă mulţumesc pentru primire, pentru aplauze, pentru susţinerea de acum şi din aceşti 10 ani. În seara asta a fost magic!“, a spus Smiley fericit, emotionat si recunoscator la finalul concertului de la Arenele Romane, organizat de BestMusic Events şi HaHaHa Production.

Smiley şi-a invitat publicul într-o călătorie muzicală, interpretând 30 de piese din fiecare dintre cei 10 ani de cariera solo, a dansat, a povestit, şi-a strâns în braţe prietenii artişti care i-au fost alături pe scenă, a râs, a mulţumit şi a plâns în hohote de emoţie la petrecerea-concert de ziua lui care a avut peste 5.000 de invitaţi şi a durat aproape 3 ore.

260 de mp de ecrane led au creat cu grafică, citate şi imagini atmosfera fiecărei piese, maşina întoarsă pe dos pe care şi-a început Smiley aventura muzicală, aproape 5000 de baloane albe care au zburat spre cer la îndemnul lui Smiley împreună cu o dorinţă pusă de fiecare om, ploaia de confetti, baia de lasere, chitaristul trupei Marius Pop care a făcut un solo plutind în aer, invitaţii speciali care i-au fost alături pe scenă – printre care Alex Velea împreună cu fiul său, Dominic, Cabron, Grasu XXL, Guess Who, Doc, Marius Moga, Feli, Damian Drăghici şi colegii şi prietenii săi din trupa SIMPLU, CRBL şi Piticu’ – au fost doar câteva dintre elementele principale ale evenimentului.

După maratonul sufletesc şi muzical, Smiley a primit cadou din partea celor prezenţi cel mai puternic şi sugestiv „Mulţi ani trăiască“ pe 5000 de voci. „Bă, ce petrecere! Ne vedem anul viitor într-o locaţie mai mare“, a răspuns cu entuziasm artistul.

Evenimentul a fost deschis de doi dintre foştii concurenţi de la „Vocea României“, cu care Smiley colaborează la HaHaHa Production, Alex Muşat şi Sebastian Seredinschi.

Petrecerea-concert a făcut parte din proiectul #Smiley10, un maraton de lansări, inovaţii şi confesiuni muzicale care se întind pe parcursul unui an întreg prin care artistul marchează 10 ani de cariera solo. Tot în cadrul proiectului în care a lansat prima colecţie de GIF-uri a unui artist român, prima campanie exclusivă pe revoluţionara aplicaţie musical.ly şi jocul online „Domnu’ Smiley, sari un pic“, Smiley şi-a propus să lanseze în fiecare zi de 10 a fiecărei luni, timp de 10 luni, câte o piesă nouă cu videoclip care să culmineze la finalul anului cu lansarea unui nou album, al patrulea din cariera sa.