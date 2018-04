„The Florida Project“ – în selecţia 2018 a American Independent Film Festival

Prezentat în 2017 la Festivalul de la Cannes în Directors' Fortnight şi aclamat de critica americană, „ The Florida Project ” în regia lui Sean Baker va fi prezentat în premieră în România la American Independent Film Festival. Filmul i-a adus lui Willem Dafoe o nominalizare la Oscarul de anul acesta - într-o distribuţie din care face parte şi starul Instagram Bria Vinaite.

Programul complet al proiecţiilor care vor avea loc la Cinema PRO şi Cinema Muzeul Ţăranului este disponibil de astăzi pe filmedefestival.ro – iar biletele pot fi achiziţionate de pe Eventbook.ro .

Totodată, în cadrul festivalului vor avea loc şi proiecţii surpriză, în spaţii neconvenţionale.

Tânăra mamă Halley (Bria Vinaite) şi fiica ei în vârstă de şase ani Moonee (Brooklynn Prince) îşi petrec zilele în lumea colorată în nuanţe pastelate a motelurilor sărace din Orlando, bucurându-se de viaţă din plin. Protectorul lor iubitor este şi managerul de motel Bobby (Willem Dafoe). Când norul întunecat al sărăciei ameninţă să le destrame viaţa de basm, soluţia lui Halley le pune familia în pericol cu grave consecinţe.

Filmul delicat şi cald al lui Baker este îmbogăţit de interpretările extraordinare ale unor actori neprofesionişti, subliniind empatia şi refuzând să lase realitatea crudă sa umbrească minunea magică a vieţii. În cadrul American Independent Film Festival proiecţiile au loc pe 2 şi 3 mai, la Cinema PRO iar filmul face parte şi din selecţia „American Independent Cinema Curated by Kent Jones” şi va beneficia de introducerea acestuia.

American Independent Film Festival la Arad

Anul acesta va avea loc o primă ediţie a American Independent Film Festival la Arad, cu 3 zile de film independent american în perioada 27-29 aprilie, la Cinema Arta. Selecţia include câte o proiecţie cu filmele „The Florida Project”, r. Sean Baker; „You Were Never Really Here”, r. Lynne Ramsay; „Menashe”, r. Joshua Z Weinstein, „Paterson”, r. Jim Jarmusch; „The Rider”, r. Chloe Zhao şi „Wonderstruck”, r. Todd Haynes. American Independent Film Festival la Arad este organizat de Asociaţia Cinemascop cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad şi al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Colaboratori locali: Asociaţia CitiZenit. Parteneri media locali: Magic FM, Radio Arad. Mai multe informaţii şi programul evenimentului vor fi disponibile în curând pe filmedefestival.ro.

American Independent Film Festival este organizat de Asociaţia Cinemascop, susţinut de Catena, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România şi UPC România. Proiect cultural finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei.