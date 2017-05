Filmul „Gardienii Galaxiei Vol. 2“, în continuare pe primul loc în box office-ul românesc. Ce încasări a avut

Lungmetrajul îi are în distribuţie pe Chris Pratt, Zoe Saldana, Sylvester Stallone, Kurt Russell, Bradley Cooper, Glenn Close şi Vin Diesel.

Primul film din această serie SF, inspirată din universul benzilor desenate Marvel, a fost lansat în 2014. În noua peliculă, personajele principale încearcă să ajungă la limitele exterioare ale cosmosului. Gardienii trebuie să se lupte pentru a-şi putea întreţine familia nou formată, potrivit Cinemagia.

Alte filme preferate de români

Pelicula SF „Alien: Covenant“, în regia lui Ridley Scott, cu Noomi Rapace, Michael Fassbender şi Katherine Waterston în distribuţie, a debutat pe locul al doilea în clasamentul românesc, cu încasări de 784.854 de lei, după ce a fost vizionat de 38.190 de spectatori.

Filmul „Furios şi iute 8/ The Fate of the Furious“, cu Vin Diesel şi Charlize Theron în rolurile principale, a fost vizionat, în al patrulea weekend de la lansare, de 17.870 de spectatori şi a avut încasări de 358.378 de lei.

Acţiunea filmului are în centrul ei o femeie misterioasă, Chiper, interpretată de actriţa sud-africană Charlize Theron, care îl convinge pe Dom, personajul jucat de Vin Diesel, să se alăture lumii interlope. Întreaga echipă de colaboratori ai lui Dom este nevoită să intervină pentru a opri un anarhist care vrea ca lumea întreagă să fie cuprinsă de haos.

Filmul de animaţie „The Boss Baby: Cine-i şef acasă?“ a coborât pe locul al patrulea în box office, după ce a fost vizionată, în al cincilea weekend de la premiera românească, de 11.233 de spectatori şi a încasat 229.930 de lei.

Animaţia spaniolă „Deep: O aventură nesfârşită“, regizată de Julio Soto Gurpide, a debutat pe locul al cincilea în top, cu încasări 204.083 de lei şi 10.686 de spectatori. „Deep: O aventură nesfârşită“ este o călătorie plină de umor şi culoare în adâncul oceanului, printre creaturi marine şi peisaje spectaculoase.

Comedia „Jaf cu stil/ Going in style“, cu Morgan Freeman şi Michael Caine în distribuţie, se află pe poziţia a şasea în top, cu încasări de 150.767 de lei şi 7.365 de spectatori.

Drama SF „The Circle“, regizată de James Ponsoldt, cu Emma Watson şi Tom Hanks în distribuţie, a ajuns pe poziţia a şaptea în clasamentul românesc, cu încasări de 109.215 şi 5.278 de spectatori.

O altă animaţie, „Ştrumpfii: Satul pierdut/ Smurfs: The Lost Village“, regizată de Kelly Asbury, pentru care Demi Lovato, Mandy Patinkin şi Rainn Wilson şi-au împrumutat vocile, a coborât pe locul al optulea în box office-ul românesc, după ce, în al şaptelea weekend de la premieră, a generat încasări de 75.546 de lei şi a fost vizionată de 3.803 spectatori.

Lungmetrajul „Obsesia trecutului/ Unforgettable“, regizat de Denise Di Novi, cu Katherine Heigl şi Rosario Dawson în rolurile principale, a coborât pe poziţia a noua în clasamentul românesc, după ce a generat încasări de 53.697 de lei şi a fost vizionat de 2.617 spectatori.

Filmul de animaţie „Bărzoiul Richard/ Richard the Storck“ se află pe locul al zecelea în box office-ul românesc, după ce, în al treilea weekend de la premieră, a generat încasări de 51.417 de lei şi 2.882 de spectatori.