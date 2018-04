Dragoş Buliga, regizorul „Las Fierbinţi“, lansează filmul „The Wanderers“, cu Armand Assante în rolul principal VIDEO

„The Wanderers, Vânătorul de spirite“, în regia lui Dragoş Buliga, cu actorul american Armand Assante în rol principal, este bazat pe un scenariu original semnat de Octav Gheorghe, fost publicitar care a colaborat cu Pro TV pentru serialele româneşti „Deschide ochii“ şi „Ai noştri“, dar şi pentru show-uri ca „Vocea României“ şi „Românii au talent“.

Printre actorii care ajung la Bucureşti special pentru premiera filmului „The Wanderers, Vânătorul de spirite“ se află şi actorul bosniac Branko Djuric (55 de ani), unul dintre cei mai importanţi stand-up comedianţi din estul Europei, cu o carieră recunoscută inclusiv dincolo de Ocean.

Născut şi crescut în Sarajevo, Branko Djuric este un artist multidisciplinar (actor, muzician, regizor) al cărui talent a depăşit graniţele ţării sale natale. În 2001 a fost protagonist în „No Man’s Land“, film regizat de Danis Tanovic care a câştigat Oscarul pentru Cel mai bun film străin, iar în 2011 Angelina Jolie l-a distribuit în primul său film ca regizor, „In the Land of Blood and Honey“.

Branko Djuric şi Armand Assante, precum şi Lior Ashkenazi (un celebru actor israelian care deţine roluri principale în două dintre filmele vedetă în acest moment la Hollywood - „Foxtrot“ şi „7 zile în Entebbe“) se vor afla la Bucureşti la mijlocul acestei luni alături de întreaga distribuţie română.

Distribuţia îi mai include pe actorii români Raluca Aprodu, Răzvan Vasilescu, Oana Marcu, Claudiu Bleonţ, Alexandra Apetrei, Pali Vecsei, George Remeş şi Bogdan Nechifor şi pe actorii coreeni Bae Junghawa şi Sun Hojae.

„The Wanderers, Vânătorul de spirite“ este povestea unui american, Louis (Armand Assante), cel mai faimos vânător de fantome şi vampiri din lume, care împreună cu un jurnalist, Robert (Lior Ashkenazi), ajunge într-un sat din Transilvania pe urmele unei misterioase poveşti sângeroase petrecută în castelul Zalesky. Ghid le este o româncă care aspiră la meseria de jurnalist (Raluca Aprodu) şi care are în grijă şi o echipă de coreeni în căutarea unui subiect senzaţional pentru un reality show.