Soţia lui Chris Cornell are o altă teorie legată de cauza morţii artistului: văduva crede că un medicament împotriva anxietăţii i-ar fi adus sfârşitul

Soţia rockerului Chris Cornell a dat publicităţii o declaraţie de presă, vineri, în care a vorbit despre moartea soţului ei. În acea declaraţie, Vicky Cornell şi avocatul familiei muzicianului spun că Ativan, un medicament folosit în tratamentul împotriva stărilor de anxietate, ar fi putut cauza decesul muzicianului.

Chris Cornell a murit pe 18 mai la puţin timp după ce a susţinut un concert cu trupa Soundgarden în Detroit. Medicii legişti din Wayn County au ajuns la concluzia că moartea artistului a fost o „sinucidere prin spânzurare“. Cu toate acestea, Vicky Cornell consideră că acest verdict ar putea fi prematur, întrucât testele toxicologice încă nu au fost finalizate.

Sinuciderea lui Cornell, influenţată de medicamente

„Fără rezultatele testelor toxicologice, nu putem să ştim cu exactitate ceea ce s-a întâmplat cu Chris - sau dacă o anumită substanţă a contribuit la moartea lui“, a declarat Kirk Pasich, avocatul familiei Cornell, vineri. „Chris, un fost dependent de substanţe ilicite reabilitat, avea o reţetă pentru Ativan şi ar fi putut să ia mai multe pastile de Ativan decât doza recomandată. Familia Cornell crede că, în ipoteza în care Chris s-a sinucis, acest lucru s-a întâmplat fără ca el să ştie ce făcea, iar medicamentele şi alte substanţe ar fi putut să îi influenţeze acţiunile“, a adăugat acelaşi avocat.

Ativan este un medicament folosit în tratarea crizelor de tip epileptic, însă el poate fi utilizat - în doze stricte - şi pentru diminuarea anxietăţii. Printre efectele secundare ale medicamentului se află stări de paranoia şi idei suicidare. Medicamentul poate să afecteze memoria, judecata şi coordonarea mişcărilor.

Mărturiile soţiei lui Chris Cornell şi filmul sinuciderii

„Moartea lui Chris este o pierdere care trece dincolo de cuvinte şi a generat un gol uriaş în inima mea, care nu va fi niciodată umplut“, a declara văduva rockerului. „Aşa cum au spus toţi cei care l-au cunoscut, Chris era un tată şi un soţ devotat. Era cel mai bun prieten al meu. Universul lui gravita în jurul familiei, în primul rând, şi, desigur, în jurul muzicii, în al doilea rând. A zburat cu avionul pentru a fi acasă de Ziua Mamei (a doua duminică din luna mai, n.r.), pentru a fi alături de familia noastră. A plecat cu avionul miercuri după-amiază, în ziua concertului, după ce a petrecut timp alături de copiii noştri. Atunci când am vorbit la telefon, înainte de concert, am făcut planuri pentru vacanţa de Memorial Day şi am discutat despre alte lucruri pe care voiam să le facem în viitor. Când am vorbit după concert, am remarcat că pronunţa cuvintele cu dificultate. Era diferit. După ce mi-a spus că este posibil să fi luat una sau două pastile de Ativan în plus faţă de doza recomandată, am contactat echipa de securitate şi i-am rugat să verifice în ce stare se afla soţul meu“, a adăgat Vicky Cornell în aceeaşi declaraţie de presă.

„Ceea ce s-a întâmplat este inexplicabil şi sper că viitoarele rapoarte medicale vor oferi detalii suplimentare. Ştiu că şi-a iubit copiii şi că nu le-ar fi făcut rău prin a-şi lua viaţa în mod intenţionat“, a adăugat văduva muzicianului.

Potrivit raportului întocmit de Poliţia locală, publicat de Detroit News, soţia rockerului Chris Cornell i-a cerut bodyguardului Martin Kirsten să verifice starea în care se afla soţul ei, după o conversaţie telefonică avută cu rockerul, în timpul căreia muzicianul spunea că era „ameţit“ şi a spus de mai multe ori că era „foarte obosit“. Atunci când bodyguardul a sosit în camera de hotel a artistului, imediat după miezul nopţii, uşa camerei era încuiată. Martin Kirsten a spart uşa camerei de hotel, dar a constatat apoi că şi uşa de la baie era încuiată. A spart şi acea uşă şi l-a găsit pe Chris Cornell întins pe gresia sălii de baie, fără semne vitale, cu o bandă legată în jurul gâtului.

Potrivit raportului Poliţiei, Martin Kirsten îl văzuse pe Chris Cornell şi la puţin timp după încheierea concertului, la ora locală 23.30, şi l-a ajutat să îşi repare computerul. Bodyguardul i-a oferit muzicianului două pastile de Ativan, pe care rockerul le lua împotriva anxietăţii. Potrivit raportului oficial, Vicky Cornell a vorbit la telefon cu soţul ei la ora 23.35, iar apoi i-a telefonat lui Martin Kirsten la ora 00.14. Un medic a sosit în camera de hotel la ora 00.56. Echipele de salvare au ajuns după alte două minute şi au început manevrele de resuscitare. Decesul artistului a fost pronunţat la ora locală 01.30.





Chris Cornell a susţinut un concert alături de trupa Soundgarden la Fox Theatre din Detroit, miercuri seară, iar ultimul cântec interpretat în acel show a fost cover după o piesă ale cărei versuri vorbesc despre moarte, „In My Time of Dyin'“, preluată din repertoriul grupului Led Zeppelin.

Potrivit cotidianului britanic The Guardian, Chris Cornell s-a confruntat cu dependenţa de alcool şi droguri şi s-a internat într-o clinică de dezintoxicare în anul 2003. De atunci, nu a mai consumat substanţe interzise.

Chris Cornell era căsătorit cu agentul de presă Vicky Karayiannis, cu care avea doi copii - o fiică, Toni, în vârstă de 12 ani, şi un fiu, Christopher, în vârstă de 11 ani. Artistul mai avea o fiică, Lillian Jean, în vârstă de 16 ani, cu prima lui soţie, Susan Silver, de care a divorţat în 2004.

După ce vestea despre moartea starului a fost făcută publică, numeroase vedete din showbiz, precum Jimmy Page, Elton John, Nile Rodgers, Alice Cooper, Joe Perry şi Billy Idol, şi-au exprimat regretul prin intermediul unor mesaje publicate pe reţele de socializare.

Ce a însemnat Chris Cornell pentru muzică

Christopher John Boyle, născut pe 20 iulie 1964, a devenit cunoscut sub numele de Chris Cornell la finalul anilor 1980, fiind unul dintre personajele principale ale scenei grunge. A înfiinţat Soundgarden în 1984. Debutul discografic, „Ultramega OK“, a venit în 1988, însă faima mondială a cunoscut-o odată cu lansarea pieselor „Black Hole Sun“ şi „Spoonman“, de pe albumul „Superunknown“ (1994). Alături de muzicieni care aveau să formeze Pearl Jam, Chris Cornell a creat proiectul Temple of the Dog, tribut adus lui Andrew Wood, unul dintre pionierii genului grunge, iar albumul omonim a fost lansat în 1991.

Cariera sa solo a însemnat cinci albume de studio - „Euphoria Morning“ (1999), „Carry On“ (2007), „Scream“ (2009), „Songbook“ (2011) şi „Higher Truth“ (2015).

Chris Cornell a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru piesa "The Keeper", care a apărut în filmul ”Machine Gun Preacher” (2011). Este coautorul cântecului „You Know My Name“, care a fost tema muzicală a lungmetrajului „Casino Royale“ (2006) din franciza „James Bond“.

În 2001, împreună cu foşti membri ai Rage Against the Machine - chitaristul Tom Morello, basistul Tim Commerford şi toboşarul Brad Wilk -, a înfiinţat proiectul Audioslave. Supergrupul a lansat trei albume de studio şi a activat până în 2007. În ianuarie 2017, Audioslave s-a reunit pentru „Anti-Inaugural Ball“, eveniment găzduit de Prophets of Rage, la Teragram Ballroom din Los Angeles, cu ocazia învestirii lui Donald Trump.

După o pauză de 13 ani (din 1997 până în 2010), Soundgarden a revenit pe scena muzicală, iar în 2012 a lansat cel de-al şaselea material discografic, ”King Animal”. Albumele formaţiei au fost vândute în peste 22 de milioane de copii în întreaga lume, iar postul de televiziune VH1 a clasat Soundgarden pe locul al 14-lea în topul 100 Greatest Artists of Hard Rock.

Soundgarden susţinea în această perioadă un turneu în Statele Unite. În luna mai, după Detroit, formaţia mai avea programate alte şase concerte.