Robbie Williams, dezvăluiri intime: în ce stare era când şi-a cunoscut soţia şi despre lupta cu drogurile. „Nu-mi mai păsa de nimic şi credeam că o să mor“

Robbie Williams, alături de soţia sa, actriţa americană Ayda Field, alături de care are doi copii FOTO Getty Images

Cunoscutul cântăreţ Robbie Williams (43 de ani) dezvăluie în noua sa biografie, „Reveal“, cele mai importante momente din viaţa sa, precum prima întâlnire cu soţia lui, actriţa americană Ayda Field (38 de ani), şi lupta cu drogurile, problemele de greutate şi stările de anxietate şi panică cu care s-a confruntat de-a lungul timpului.

Robbie Williams era atât de drogat încât în prima seară petrecută cu Ayda Field, cea care ulterior i-a devenit soţie, „stătea într-un jacuzzi şi cotcodăcea ca o găină“, după cum însuşi povesteşte, scrie The Sun , care a publicat în premieră pasaje din volumul artistului.

Cântăreţul vorbeşte şi despre perioada în care a fost dependent de droguri şi îşi petrecea timpul „pe o canapea, mâncând chipsuri şi ciocolată“, ignorând total felul în care arăta.

Biografia cântăreţului Robbie Williams este scrisă de Chris Heath, cu care asrtistul a mai colaborat înainte FOTO The Sun

Un prieten care voia să-l scoată din acea stare de latenţă s-a gândit să-i prezinte o prietenă cu care „s-ar putea distra pentru o seară“, actriţa Ayda Field. „Am căutat-o pe Google, era foarte atrăgătoare, dar luam o grămadă de pastile care mă făceau să fiu extrem de antisocial. Ne-am făcut planuri, dar le-am anulat mai târziu“, îşi aminteşte artistul.

„I-am lăsat un mesaj câteva săptămâni mai târziu, iar ei i s-a părut amuzant. Ne-am făcut din nou planuri să ne vedem, dar cum eu nu ieşeam din casă a fost nevoită să vină la mine, ceea ce a speriat-o puţin. A coborât dintr-un Porsche şi purta o rochie cu buzunare, iar primul meu gând a fost acela că s-a îngrăşat. A intrat şi am băut câteva pahare cu vin roşu. Nu cred că se simţea confortabil, într-o casă străină, venind de la o petrecere. Pentru că eram foarte drogat, am făcut situaţia şi mai ciudată când am început să cotcodăcesc precum o găină. Ayda a plecat la un moment dat şi s-a întors îmbrăcată într-un costum de baie foarte sexy. Avea un corp incredibil. Iată-mă pe mine, într-un jacuzzi, cu o femeie foarte frumoasă de la Hollywood, făcând o chestie hollywoodiană, însă, mi s-a făcut extrem de rău şi mai şi cotcodăceam ca o găină. A trebuit să plece acasă, jenant în mod evident“, îşi aminteşte Robbie Williams.

Actriţa Ayda Field este cea care i-a schimbat viaţa cântăreţului, ajutându-l să renunţe la droguri FOTO Getty Images

Se pare că actriţa nu l-a părăsit după acea seară, ba dimpotrivă, a rămas alături de el timp de vreo trei săptămâni, pentru a-l îngriji: „Ayda nu pleca de la mine, decât pentru a se duce la muncă. Luam pastile pentru dureri şi mâncam prăjituri în fiecare zi, nimic altceva. Mâncam eclere, aveam frigiderul plin. Nu aveam nevoie de mâncare, din cauza pastilelor, aşa că am mâncat numai asta timp de câteva săptămâni“, mărturiseşte artistul.

Cei doi s-au întânit vreme de un an, iar dependenţa de droguri a cântăreţului s-a înrăutăţit. Într-o seară, un fan i-a dat nişte medicamente combinate cu cocaină, moment în care acesta a clacat. „A fost foarte puternică combinaţia de pastile, nu-mi mai puteam mişca picioarele şi am căzut în baie, într-o baie de sânge şi pur şi simplu am rămas întins acolo. Aprinsesem lumina, aşa că vedeam ce se întâmplă, eram conştient. Din cauza dependenţei, nu-mi mai păsa de nimic şi mă gândeam că sunt pe cale să mor şi nici măcar nu mă afecta acel lucru“, mărturiseşte Robbie.

„Am fost în locuri extrem de întunecate şi sumbre. Foarte mulţi oameni mor din cauza dependenţei de droguri tocmai pentru că ajung pur şi simplu într-o stare exagerată de nepăsare. Nu te mai interesează absolut nimic“, explică artistul.

Nu toate poveştile din perioada dependenţei de substanţe interzise ale artistului sunt atât de dramatice, însă, după cum explică Robbie Williams.

Robbie Williams a fost internat într-o renumită clinică de reabilitare, în anul 2007

„Veneam de la o petrecere, pe la cinci dimineaţa, eram în perioada în care consumam ciuperci halucinogene. Eram în apropierea casei lui Bono, solistul trupei U2. M-am apropiat şi mă holbam la ceea ce mie mi se părea a fi o pictură, când Bono a apărut lângă mine. «Bono, e cel mai frumos tablou pe care l-am văzut vreodată» i-am spus. «Robbie, aceea e o fereastră», mi-a răspuns el.“





De asemenea, într-un alt episod în care artistul se afla sub influenţa drogurilor, Robbie mărturiseşte că s-a dat drept cântăreţul Liam Gallagher, de la trupa Oasis, pentru a face sex cu o jurnalistă, în hotelul în care acesta era cazat. „Am petrecut o noapte în Manchester şi am luat trenul a doua zi împreună cu o jurnalistă de la o petrecere şi ştiam că Liam Galagher avea o cameră la un hotel, unde nu avea să ajungă în acea seară. I-am folosit pseudonimul, Billy Shears, pe care îl folosea la cazarea în hoteluri. Aşa că m-am cazat sub pseudonimul lui Liam Galagher în acea noapte şi m-am culcat cu acea jurnalistă“, mărturiseşte Robbie. Când Liam Galagher a aflat de isprava lui Robbie din camera sa de hotel, artistul a spus că Williams este un „obraznic fără ruşine“.

În anul 2007, însă, obiceiul de a consuma droguri devenise atât de rău, încât managerii săi au luat un avion către Los Angeles, unde Robbie locuia, şi l-au forţat să se interneze într-un centru de reabilitare.

„Când le-am auzit vocile, într-o zi de marţi, m-am gândit imediat că joaca s-a terminat, mă internează într-un spital pentru a-mi salva viaţa şi eram furios că am ajuns într-o asemenea stare. Am mai fost înainte la reabilitare, e un loc atât de plictisitor, era ultimul loc în care îmi doream să ajung“, povesteşte cântăreţul.

Robbie Williams a fost internat în acea perioadă într-o clinică din Tucson, Arizona, cunoscută pentru regimul său strict în tratarea pacienţilor, unde a reuşit să scape de dependenţă: „Am detestat acea perioadă, însă, dacă nu m-aş fi dus, dacă nu ar fi reuşit să mă interneze, cel mai probabil aş fi murit de o supradoză în ziua următoare“, povesteşte Robbie.

Robbie Williams şi actriţa Ayda Field s-au căsătorit în anul 2010 şi au devenit inseparabili. Cei doi au împreună doi copii, o fată în vârstă de de cinci ani, Theodora Rose, şi un fiu de doi ani, Charlton Valentine. Căsătoria cu Ayda şi venirea pe lume a copiilor săi i-au salvat viaţa, mărturiseşte artistul: „A avut grijă de mine şi mi-a dăruit ceea ce aveam cel mai mult nevoie în acea perioadă, puţină iubire. M-a văzut în cea mai proastă versiune a mea în seara în care ne-am cunoscut şi nu s-a speriat, din contră, surprinzător, i-am plăcut“.

Robbie Williams a devenit tată pentru prima dată în anul 2012 FOTO The Sun

Întrebat cum este să fii tată, Robbie Williams a răspuns: „E absolut minunat, cred că este una dintre cele mai mari realizări din viaţa mea, pe care o vedeam de mult încheiată. Nu vă fie teamă să faceţi un copil după vârsta de 30 de ani. Dacă găseşti fata potrivită, iar soţia mea este absolut minunată, faceţi acest lucru, e uimitor“, a declarat cântăreţul britanic.

De asemenea, într-un alt pasaj din biografia „Reveal“, scrisă de Chris Heath, Robbie povesteşte despre faptul că artistul englez Morrisey ar fi de acord să facă un duet cu el, numai în cazul în care acesta s-ar sfârşi cu un sărut, „la fel cum au făcut Britney Spears şi Madonna“. Chiar dacă sărutul nu a avut loc, Robbie mărturiseşte că ar fi fost perfect de acord să facă acest lucru: „Ba chiar l-aş fi trântit pe scenă şi l-aş fi dominat“, declară artistul, mărturisind că mulţi bărbaţi heterosexuali s-ar culca cu Morrisey, având în vedere cât este de idolatrizat ca artist.

Cântăreţul englez Morrisey şi Robbie williams FOTO Getty Images