O altă cântăreaţă şi-a anulat prezenţa la concertul pentru învestitura lui Trump după ce a fost acuzată că şi-a „trădat“ fanii din comunitatea LGBT

Cum şi-a motivat „trădarea”

Jennifer Holliday, recompensată cu două premii Grammy şi un premiu Tony, cunoscută pentru rolurile interpretate în musicalurile „Dreamgirls“ şi „Your Arms Too Short to Box with God“ puse în scenă pe Broadway, a anunţat că se retrage din acel concert prin intermediul unei scrisori ce a fost publicată în „The Wrap“, un site dedicat ştirilor din industria de divertisment.

„Îmi cer scuze, cu sinceritate, pentru lipsa mea de judecată, pentru faptul că nu am fost educată în privinţa chestiunilor care îl afectează pe fiecare dintre americani în această perioadă crucială din istoria noastră şi pentru faptul că am provocat atât de multă disperare şi durere fanilor mei“, a afirmat cântăreaţa în acea scrisoare publică, ce a fost transmisă şi agenţiei de presă Reuters de agentul de presă al artistei.

Jennifer Holliday nu ar fi trebuit să cânte vineri, la învestitura propriu-zisă a republicanului Donald Trump, ci la un eveniment ce va fi organizat cu o seară înainte, pe 19 ianuarie, în faţa Mausoleului lui Lincoln din Washington, intitulat „Make America Great Again! Welcome Celebration“. La acel concert, ce va fi prezentat de actorul John Voight, vor participa starul country Toby Keith şi trupa rock 3 Doors Down.

Ce a determinat-o să-şi anuleze prezenţa la învestitura lui Trump

Într-un articol publicat pe site-ul „Daily Beast“, jurnalistul Kevin Fallon a spus că Jennifer Holliday reprezintă „o legendă gay“ datorită activităţii sale de pe Broadway şi că Donald Trump s-a înconjurat de politicieni care se opun în mod public drepturilor comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali şi transgender).

„Pentru comunitatea gay, care a susţinut-o pe Holliday, după cum spunea chiar ea, care a luptat şi a susţinut cariera ei şi care a aplaudat succesele ei recente, vestea (despre participarea cântăreţei la acel show) a fost resimţită ca o trădare. E dureros“, a scris Kevin Fallon în acel articol ce a fost publicat vineri.

În scrisoarea ei, Jennifer Holliday a spus că, iniţial, a fost de acord să cânte pentru Donald Trump în calitate de „pasăre cântătoare bipartizană“, deoarece ea a cântat în trecut pentru patru preşedinţi, atât republicani, cât şi democraţi, începând cu mandatele lui Ronald Reagan.

„Sincer, mă gândeam că voiam ca vocea mea să fie vindecătoare şi o forţă unificatoare a speranţei prin intermediul muzicii, pentru a ajuta ţara noastră care a devenit profund polarizată“, a scris Jennifer Holliday.

„Cu mare regret, vă spun că nu am luat în considerare faptul că prezenţa mea la acel concert va fi considerată, în schimb, o acţiune politică contrară propriilor mele convingeri şi că va fi confundată cu un fel de sprijin pentru Donald Trump şi Mike Pence“, a adăugat cântăreaţa.

În plus faţă de cariera ei strălucită pe Broaday, Jennifer Holliday a avut succes şi în topurile muzicale pop şi gospel.

A fost recompensată cu un premiu Tony în 1982 pentru rolul Effie White din musicalul original „Dreamgirls“ şi cu două premii Grammy în 1983 respectiv 1985.

La evenimentul de joi de la Washington vor mai cânta The Piano Guys, Lee Greenwood, DJ RaviDrums, dar şi The Frontmen of Country cu Tim Rushlow, Larry Stewart şi Richie McDonald.

La cele două ceremonii de învestitură ale preşedintelui Barack Obama au cântat artişti precum Aretha Franklyn, Beyonce, Bruce Springsteen şi U2.

Preşedintele ales al Statelor Unite încearcă de mai multe săptămâni să găsească artişti dispuşi să cânte la ceremonia de investitură, care va avea loc pe 20 ianuarie. Mormon Tabernacle Choir, care confirmase participarea la finalul lunii decembrie, a anunţat că nu va mai putea ajunge la Washington. Cântăreţele britanice Rebecca Ferguson şi Charlotte Church au respins, de asemenea, invitaţia de a participa la ceremonie. Jackie Evancho, participantă la „America's Got Talent“, va intona imnul naţional la eveniment.