Muzicianul George Young, fratele mai mare al lui Angus şi Malcom de la AC/DC, a murit

Young a fost membru al trupei Easybeats şi a colaborat la textul clasicei „Friday on My Mind“.

Alături de colegul său de la Easybeats Harry Vanda, George Young a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi textieri australieni, prin piesele „Yesterday’s Hero“ şi „Love Is in the Air“ pentru John Paul Young, „Evie“ cântată de Stevie Wright şi „Hey, St Peter“, pe care el şi Vanda au înregistrat-o ca „Flash and the Pan“.

Casa de dicuri Alberts, care deţine licenţa pentru Easybeats şi AC/DC, a anunţat moartea lui George Young.

„Alberts anunţă cu tristeţe decesul lui George Young. Un compozitor profund, artist, mentor şi un muzician extraordinar, George a fost mai presus de toate un gentleman, care a fost fără îndoială modest, fermecător, inteligent şi loial; un om cu un extraordinar simţ al umorului. George a fost un pionier, alături de Harry Vanda şi Ted Albert a creat un nou sound în industria muzicii australiene.“

„Odihneşte-te în pace, dragul meu prieten“, a fost mesajul lui Harry Vanda.

Jimmy Barnes a scris pe Twitter: „Young a fost «un mare textier, producător şi un mare deosebit»“.

George Young s-a născut în Scoţia, în 1946, şi a emigrat în Australia împreună cu familia când era adolescent. The Easybeats a fost formată după ce Young l-a întâlnit pe Vanda la Villawood în Sydney, unde ambele familii s-au stabilit după sosirea în Australia.

După ce trupa s-a destrămat în 1969, Vanda şi Young s-au dedicat scrierii de texte producând zeci de hituri. Perechea a fost inclusă în Aria Hall of Fame în 1988, şi Easybeats a urmat în 2005.