Morgan Freeman a fost dat afară dintr-un loc sfânt din Israel, după ce a rostit un cuvânt interzis VIDEO

Aflat în Israel pentru filmările documentarului „Povestea lui Dumnezeu“, difuzat de National Geographic, Morgan Freeman a avut probleme după ce a rostit un anumit cuvânt, despre care nu ştia că este interzis în acea zonă considerată sfântă.

„Există anumite cuvinte pe care nu poţi să le foloseşti în anumite locuri din lume“, a declarat starul american în emisiunea „The Talk“. „Unul dintre aceste cuvinte este «mit». Dacă te afli într-un loc religios al unui anumit popor, să nu spui «mit». Eu am spus «mit», iar ei mi-au spus: «Afară, afară!»“, a adăugat actorul.

Morgan Freeman filmează încă de anul trecut pentru „The Story of God“, un documentar ce invită telespectatorii să pornească într-o călătorie în jurul lumii pentru a explora diferite culturi şi religii în încercarea de a descoperi răspunsurile la toate marile întrebări despre sensul vieţii şi despre Dumnezeu. Freeman a dezvăluit că a început să se gândească la aceste concepte, recent, întrucât va împlini vârsta de 80 de ani pe 1 iunie.

„Am această curiozitate deosebită despre viaţă, iar unul dintre lucrurile care înconjoară viaţa este ideea morţii şi lucrul care vine odată cu ideea de moarte este ceea ce se întâmplă după aceea. Şi toate aceste lucruri sunt incluse în ideile noastre despre Dumnezeu şi religie“, a dezvăluit actorul pentru revista „Variety“.

Cu puţin timp înainte de premiera pe micile ecrane, din aprilie 2016, Freeman a mărturisit că a călătorit în 20 de oraşe, iar în unele locuri a găsit răspunsuri, în timp ce în altele a descoperit noi întrebări. „M-am alăturat apelului la rugăciune la o moschee din Cairo, am luat lecţii de meditaţie de la un lider budist din cea mai veche linie de Lama reîncarnaţi, am discutat despre Galileo cu directorul Academiei Pontificale de Ştiinţe şi am explorat primele instrucţiuni pentru viaţa de apoi, scrise în hieroglife în interiorul piramidelor. În unele locuri am găsit răspunsuri, în altele am descoperit noi întrebări. Dar constanta în toate locurile vizitate este că toţi căutăm să facem parte din ceva mai mare decât noi. Dacă am învăţat ceva, este că, într-adevăr, facem parte din ceva mai mare“, a mai declarat celebrul actor.