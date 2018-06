Mihaela Bărluţiu, Nicole din „Lacrimi de iubire“, despre povestea ei de succes: „L-am avut client pe Tom Cruise“

Şi pe cât de buni sunt ca parteneri de afaceri, pe atât de împliniţi sunt ca parteneri de viaţă, având, după 11 ani de relaţie şi 6 de căsătorie, două fetiţe: Nicole (8) şi Jasmine (3).

Tu erai „creaţa“ din telenovele. Unde e părul creţ?

Mihaela Mi l-am îndreptat astăzi, îl mai schimb din când în când. (zâmbeşte)

Ai vrut să nu te recunoaştem, dar nu te-ai schimbat foarte mult, mai ales după doi copii.

Dar să ştii că am mai pus nişte kilograme, nu mai sunt cum eram. Eram super slabă în tele­novele, când aveam vreo 15 ani şi jumătate.

A trecut ceva vreme şi acum te găsesc cu o fetiţă de 8-9 ani şi cu încă una de 3.

Da. Şi gata, cred că aici mă opresc.

Fetele sunt americance.

Da, sunt născute aici.

Cum, după ce ai fost pe val în România, unde a fost o nebunie cu primele telenovele româneşti, pe tine valul te-a adus tocmai peste Ocean?

A fost un pic cam ciudat, pentru că eu ve­nisem doar pentru o vacanţă la Vali, pe care l-am cunoscut în România. Mi se terminase contractul în perioada aia, n-aveam nimic nou semnat şi am zis că vin să stau doar o lună. Şi am rămas! Dar nu ştiu cum am rămas! Totul a fost spontan.

Ce-ai găsit aici? În afară de Vali.

N-am găsit nimic foarte frumos la început, nici măcar nu mi-a plăcut. Dar m-am obişnu­it treptat. După care am început să vizitez cu Vali America, am fost la New York, la Miami şi a început să-mi placă.