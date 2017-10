Kelly Clarkson a dezvăluit că a vrut să se sinucidă, după ce producătorii muzicali  ar fi forţat-o să slăbească: „M-am simţit mizerabil, dar nimănui nu-i păsa“

Cântăreaţa americană Kelly Clarkson (35 de ani) a mărturisit într-un interviu pentru Attitude că a vrut să se sinucidă, la începutul carierei sale, din cauza presiunii din industria muzicală de a fi slabă. De-a lungul timpului, încă din perioada liceului, vedeta de la Hollywood s-a confruntat cu probleme de greutate şi tulburări alimentare, scrie Daily Mail.

„Când ajunsesem foarte slabă, am vrut să mă sinucid. M-am simţit mizerabil, atât în exterior, cât şi în interior, timp de patru ani. Dar nimănui nu-i păsa de acest lucru, pentru că arătam bine. A fost cea mai întunecată perioadă din viaţa mea. Credeam că singura cale de scăpare este să renunţ definitiv. Mi-am distrus genunchii şi picioarele, pentru că tot ceea ce făceam era să alerg. Îmi petreceam aproape tot timpul în sala de sport“, a declarat artista.





Kelly Clarkson 2004, FOTO Getty Images

Între timp, cântăreaţa a început să renunţe la a se mai exploata fizic şi să-şi schimbe obiceiurile şi mentalitatea în 2007, în timpul lansării albumului „My December“, după cum povesteşte: „ Există o piesă numită «Sober», care are următorul vers: «Am cules ierburile, dar am păstrat florile» şi am decis să-mi trăiesc viaţa astfel pentru că eşti ceea ce aduni lângă tine. M-am înconjurat cu nişte oameni negativişti şi am vrut să ies din asta pentru că existau alţi oameni grozavi şi m-am îndreptat spre ei, către lumină“.

Kelly Clarkson FOTO Getty Images

Într-un interviu acordat în 2015 pentru Redbook , Kelly Clarkson a spus: „Nu fac o obsesie pentru greutatea mea corporală, iar acesta cred că este motivul pentru care alţi oameni au o problemă cu înfăţişarea mea. Există oameni care sunt slabi şi care se bucură de un metabolism extrem de activ, dar nu este şi cazul meu. Mi-aş fi dorit să am un metabolism mai bun. Întotdeauna ajungi să-ţi doreşti ceea ce au alţii“.

Kelly Clarkson este căsătorită cu Brandon Blackstock, alături de care are doi copii: o fiică de trei ani, River Rose, şi un fiu de un an, Remington Alexander.

Kelly Clarkson a câştigat prima ediţie a concursului „American Idol“, în 2002, şi este considerată unul dintre cei mai de succes câştigători ai acestui show de televiziune. Graţie unor piese cu mare succes la public, precum „Since U Been Gone“ şi „My Life Would Suck Without You“, cântăreaţa a câştigat trei premii Grammy, inclusiv unul la categoria Cel mai bun album, pentru materialul discografic „Stronger“, lansat în 2011.



Kelly Clarkson FOTO Getty Images Kelly Clarkson FOTO Getty Images