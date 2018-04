Helen Mirren a dezvăluit secretul care o ajută să arate mult mai tânără: procedura estetică făcută de actriţă la 72 de ani. „Face o mare diferenţă“ FOTO

După ce a făcut publică o imagine în care apare complet nemachiată şi a dezvăluit că toată viaţa s-a îndoit de frumuseţea sa, apreciata actriţă a dezvăluit că o procedură estetică o ajută să pară mult mai tânără.

Helen Mirren a dezvăluit că şi-a tatuat sprâncenele, precizând că a observat că această decizie a avut un impact major asupra încrederii în sine.

„Vă spun ce am făcut recent şi sunt absolut încântată – mi-am tatuat sprâncenele. Eram frustrată că nu mai aveam aproape deloc sprâncene, iar când o prietenă de-ale mele şi-a făcut micropigmentare, mi s-a părut că arată senzaţional. Sunt foarte luminoase şi făcute cu bun gust. Fac o mare diferenţă“, a declarat Mirren pentru Daily Mail.

Într-un interviu pentru „The Daily Telegraph“, a mărturisit că toată viaţa s-a luptat cu nesiguranţa cauzată de felul în care arată, în ciuda carierei memorabile pe care o are.

„Am trăit cu îndoieli toată viaţa şi încă o fac. Îmi amintesc că aveam şi atacuri de panică din această cauză. Pentru că nu m-am considerat şi nu m-am simţit niciodată frumoasă. Sunt oameni frumoşi şi sunt destul de obiectivă încât să realizez că nu mă număr printre ei“, a mărturisit actriţa.

Helen Mirren, la gala Oscar 2018 FOTO Guliver/Getty Images

Helen Mirren a precizat că nu i-au plăcut o mulţime de lucruri la propria persoană când a devenit celebră, în anii ’60, însă acum recunoaşte că altele sunt aspectele pe care pune preţ: „Acum, pentru mine contează mai mult înţelepciunea şi inteligenţa şi mai puţin modul în care arăt. Dar nu mă simt suficient de inteligentă sau amuzantă.“

Helen Mirren, înainte de a se machia pentru gala Oscar 2018 FOTO Instagram

Născută pe 26 iulie 1945 la Londra, Helen Lidia Mirren este una dintre cele mai bune actriţe ale generaţiei sale, cu un palmares impresionant de premii şi nominalizări la cele mai gale din industria cinematografică. A primit o statuetă Oscar, un Glob de Aur şi un premiu BAFTA la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, pentru interpretarea reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii din filmul „Regina/ The Queen“ (2006). A mai câştigat un Glob de Aur pentru rolul din filmul TV „Losing Chase“.

De asemenea, a mai fost nominalizată la Oscar pentru rolurile din „The Last Station“ (2009), „Gosford Park“ (2001) şi „The Madness of King George“ (1994), în timp ce la Globurile de Aur a primit alte zece nominalizări.

Între alte filme în care Helen Mirren a avut apariţii notabile se numără „Cal“ (1984), care i-a adus premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de Film de la Cannes, „The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover“ (1989), „O lecţie pentru profa de istorie/ Teaching Mrs. Tingle“ (1999), „Calendar Girls“ (2003), „Hitchcock“ (2012) şi „Război în bucătărie/ The Hundred-Foot Journey“ (2014).

Helen Mirren este căsătorită de peste două decenii cu regizorul Taylor Hackford (72 de ani) şi nu are copii.