Fosta soţie a lui Andrei Gheorghe a povestit ultima discuţie avută cu el: „Era foarte senin şi împăcat“

Într-un interviu pentru postul Antena 3 , psihoterapeutul Petruţa Gheorghe, care a avut o căsnicie de şase ani cu regretatul realizator, a mărturisit că ultima dată când a vorbit cu el era „foarte senin şi împăcat“.

„Vorbeam în fiecare zi pe Facetime, să ne vedem. Am vorbit cu o seară înainte, se pregătea să vadă nişte filme cu Măriuca, una dintre fetele noastre, şi era foarte senin şi împăcat. Era aşa de o vreme. Liniştit. Mi-a şi spus cu câteva zile înainte de...că se simte extraordinar de liniştit şi de împăcat. S-a văzut cu prietenii noştri, cu Roman şi Roxana, cei care au şi galeria (Mobius, acolo unde cei care l-au iubit şi-au putut lua rămas bun – n.r.), care sunt extrem de apropiaţi şi dragi nouă şi s-a simţit foarte bine. Era foarte OK când am vorbit“, a povestit Petruţa Gheorghe.

Psihoterapeutul a precizat că Andrei Gheorghe nu avea probleme medicale de care să fi ştiut sau pe care să le fi bănuit, dar crede că i-a lipsit medicina preventivă, controalele anuale.

Petruţa şi Andrei Gheorghe au divorţat în anul 2014, după un mariaj de aproape şase ani, însă au rămas apropiaţi. Andrei Gheorghe a avut o legătură strânsă şi cu cei trei copii pe care fosta lui soţie îi avea dintr-un mariaj anterior: Maria (19 ani), Katarina (17 ani) şi Maximilian (16 ani). Realizatorul mai avea o fiică, Anastasia (24 de ani), din relaţia cu iubita din studenţie.