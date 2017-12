Cum şi-a acoperit Harvey Weinstein hărţuirile sexuale cu ajutorul unei reţele de complici, între care şi jurnalişti

Astfel, cel puţin opt agenţi de la „Creative Artists Agency“ (CAA) ştiau că Weinstein a hărţuit sexual şi a ameninţat cliente. Totuşi, agenţia a continuat să colaboreze cu producătorul, trimiţând actriţe să îl întâlnească, scrie Variety, citat de News.ro.

Articolul publicat de New York Times detaliază relaţia apropiată pe care Weinstein a avut-o cu jurnalişti din presa tabloidă, cărora le oferea ponturi despre anumite persoane, în schimbul renunţării la articole despre infidelităţile sale.

De asemenea, în acelaşi articol se menţionează şi relaţia apropiată pe care Weinstein a avut-o cu Bill şi Hillary Clinton.

Hillary Clinton şi Harvey Weinstein în 2012 FOTO Getty Images

Astfel, producătorul a fost implicat în realizarea unui documentar despre Hillary Clinton, în timpul campaniei sale electorale.

Lena Dunham a avertizat staff-ul de campanile electoral al lui Hillary Clinton despre Weinstein

Actriţa americană Lena Dunham (31 de ani) a declarat că i-a spus consilierului de imagine din timpul campaniei electorale a lui Hillary Clinton, Kristina Schake, despre comportamentul neadecvat al lui Weinstein: „Vreau doar să vă anunţ că Harvey este un violator şi acest lucru va ieşi la iveală până la urmă. Cred că este într-adevăr o idee proastă ca el să fie implicat în strângerea de fonduri pentru că este un „secret deschis“ la Hollywood că are o problemă cu agresiunea sexuală.

„Weinstein a fost un susţinător important pentru ambii republicani ( Guilliani şi Pataki) Bill, cât şi pentru Democraţi (Soţii Clinton, Obama). Weinstein nu a avut niciodată discuţii cu niciun politician în legătură cu acuzaţiile care i se aduc“, se arată într-un comunicat al companiei.

Bryan Lourd, partener de management al CAA, a refuzat să declare pentru NYT dacă avea informaţii în legătură cu acuzaţiile aduse la adresa producătorului hollywoodian. El a precizat că informaţiile sunt confidenţiale, Weinstein fiind unul dintre clienţii săi. Agenţia a transmis un comunicat prin care le-a cerut scuze clienţilor care au fost dezamăgiţi, promiţând că îşi va folosi resursele pentru a ajuta la realizarea unei schimbări prmanente.

Staff-ul Creative Artists Agency, în 1999 FOTO Getty Images

Potrivit New York Times, Weinstein a avut o alianţă îndelungată cu American Media, care publică National Enquirer. Producătorul s-a bazat pe Enquirer pentru a îl ajuta să strângă informaţii despre acuzatorii săi şi pentru a îl ajuta să împiedice publicarea unor articole despre comportamentul său nepotrivit.

Articolul dezvăluie şi că fratele producătorului, Bob Weinstein, a fost implicat în stabilirea a cel puţin trei acorduri care datează până în 1990, dar acesta a negat orice implicare.

Harvey Weinstein şi Bob Weinstein (dreapta), în birourile Miramax, New York, 1989 FOTO Getty Images

De asemenea, două foste angajate ale companiei Weinstein, Sandeep Rehal and Michelle Franklin, au declarat că aveau sarcina de a-i face rost producătorului de un medicament injectabil pentru disfuncţie erectilă, pe care i-l livrau producătorului la hotelurile unde se caza şi la numeroasele întâlniri cu diverse femei. Mai mult, alţi doi angajaţi ai companiei au declarat că l-au escortat pe Weinstein la şedinţe de terapie pentru tratarea dependenţei sale sexuale, în 2015, potrivit New York Times.





Scandalul „Weinstein“ a început pe 5 octombrie, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.



Avocaţii lui Weinstein, Blair Berk şi Ben Brafman, au transmis că producătorul susţine că toate relaţiile sexuale pe care le-a avut au fost consimţite.