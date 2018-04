Brad Pitt ar avea o relaţie cu o profesoară de la prestigiosul institut american MIT: „Frumoasă şi genială“ FOTO

Potrivit presei internaţionale, Brad Pitt ar avea o relaţie amoroasă cu Neri Oxman încă din toamna trecută, iar sursele susţin că au o relaţie foarte matură, fiind uniţi de pasiunea pentru arte, design şi arhitectură.

Primele imagini cu cei doi au apărut la sfârşitul lunii noiembrie, atunci când actorul a vizitat laboratorul de la MIT.

Brad Pitt s-a pozat alături de studenţii arhitectei, iar o imagine în care apar împreună a fost ştearsă ulterior de pe reţelele sociale, în urma zvonurilor cu privire la relaţia lor, scrie People.





Neri Oxman şi Brad Pitt FOTO Instagram

Brad Pitt este fondatorul Make It Right Foundation, care se ocupă cu construirea de case ieftine, prietenoase cu mediul, pentru persoane nevoiaşe. În proiectele sale, a colaborat cu arhitecţi de renume, ajutând la construirea de case în zone precum New Orleans, afectat de uraganul Katrina, şi Kansas City, Missouri. Actorul se ocupă şi cu design de mobilier, colaborând cu Frank Pollaro, şi sculptează, scrie Mediafax.

„Brad este absolut îndrăgostit de ea“, a declarat o sursă, care a adăugat că actorul s-a străduit foarte mult ca această relaţie să nu apară în lumina reflectoarelor. Pitt şi Oxman au călătorit de mai multe ori în străinătate împreună, mai ales la conferinţe susţinute de arhitectă.

Neri Oxman FOTO Getty Images



Neri Oxman FOTO Getty Images



De asemenea, un arhitect apropiat lui Neri Oxman o descrie pe arhitectă drept „frumoasă şi genială“, potrivit People.

O altă sursă a declarat că pe Brad Pitt şi Neri Oxman îi leagă pasiunea pentru arhitectură, design şi arte şi că între ei ar fi, de fapt, „o prietenie profesională“, care nu s-a transformat în poveste de dragoste, însă actorul american o consideră pe arhitectă „fascinantă“ şi este interesat să petreacă mai mult timp cu ea, potrivit Page Six.

Lucrări de artă ale lui Neri Oxman sunt incluse în colecţiile unor instituţii precum Museum of Modern Art din New York, Centrul Georges Pompidou din Paris, Muzeul de Arte Aplicate din Viena etc. Foarte apreciată în domeniile în care activează, Oxman a fost recompensată cu International Earth Awards (2008), Vilcek Prize pentru Design (2014) şi Emerging Voices Award din partea Ligii Arhitecţilor din New York (2015), scrie Mediafax.

Arhitecta americano-israeliană, în vârstă de 42 de ani, a fost căsătorită cu compozitorul argentinian Osvaldo Golijov.





Neri Oxman FOTO Getty Images

După divorţul actorilor Brad Pitt şi Angelina Jolie, care a fost finalizat recent, cea mai mare curiozitate a fost dată de persoanele alături de care cei doi actori îşi vor reface viaţa. Dacă Angelina Jolie s-a dedicat în totalitate celor şase copii ai cuplului şi acţiunilor caritabile, despre relaţiile amoroase ale lui Brad Pitt au existat numeroase speculaţii. Numele starului a fost asociat cu al actriţei americane Kate Hudson (38 de ani), cu al modelulului australian Elle Macpherson(53 de ani), dar şi cu al actriţei britanice Ella Purnell (21 de ani), însă informaţiile au fost dezminţite de fiecare dată.