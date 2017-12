Andreea Esca, text emoţionant despre România şi despre ea: „Prietenul meu, medic neurolog de excepţie, câştigă cât să trăiască de la o leafă la alta“

Într-un editorial publicat pe site-ul revistei sale, Alist Magazine, Andreea Esca precizează că de 1 Decembrie se gândeşte la propria persoană şi la România mai mult ca niciodată.

„Revăd imaginea cu «Bună seara, România! Bună seara, Bucureşti!» şi realizez cum trece vremea“, scrie jurnalista, amintind de celebrul ei salut rostit la prima emisie a postului Pro TV, din urmă cu 22 de ani.

Pe de altă parte, Andreea Esca mărturiseşte că a ajuns recent la concluzia că va avea acelaşi sfârşit tragic precum al Stelei Popescu. Actriţa a murit pe 23 noiembrie din cauza unul accident vascular cerebral masiv.

„Nu vreau să sune ciudat, dar nu pot să nu recunosc, căci mi-a trecut prin minte. De ce? Pentru că, asemenea ei, fac ce-mi place, dar îmi plac mult prea multe. Tot ca ea, fac şi lucruri care nu îmi plac foarte mult, dar le fac pentru că îmi plac oamenii care mă roagă să-i ajut, sau, în orice caz, ceva acolo tot îmi place. Apoi sunt îndrăgostită iremediabil de lumea mea mică şi de satisfacţiile emoţionale pe care mi le aduce şi nu cred că voi fi în stare să decid să evadez din ea, la odihnă. Pentru că bănuiesc că nu îmi place prea tare odihna, deşi corpului meu poate i-ar surâde varianta. Ca şi Stela, ador să râd şi să-i fac şi pe alţii să râdă. (...) Este o alegere să te epuizezi din plăcere“, scrie Andreea Esca.

Pe de altă parte, vedeta Pro TV susţine că în această zi se mai gândeşte şi la curajul, speranţa, încrederea şi optimismul pe care le avea în anul 1992, dar subliniază şi că, din păcate, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, evidenţiind câteva probleme ale României. „Au trecut 25 de ani şi ajung cu maşina la Sibiu tot în patru ore grele. Prietenul meu, medic neurolog de excepţie, e şef de secţie şi câştigă cât să trăiască de la o leafă la alta, asta după zeci de ani de învăţat, iar pe holul unui alt spital, unde am ajuns de curând, erau oameni care dormeau chirciţi pe nişte scaune. Fosta mea colegă de şcoală generală, care e profesoară de sport, îmi zice că elevii nu mai au niciun fel de respect pentru educatori, iar elevii se plâng că profesorii nu-i mai inspiră. Majoritatea prietenilor mei pleacă din ţară şi la 40-50 de ani, iar românii nu mai au încredere în nimeni şi în nimic. Oare am sperat prea mult? Sau am greşit undeva?“, notează Andreea.

În încheiere, vedeta face o promisiune: nu va abandona şi va face tot posibilul să schimbe lucrurile atât cât îi stă în putere.