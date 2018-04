„Am fost devastat. Plângeam tot timpul“: Dwayne Johnson, dezvăluiri despre lupta crâncenă cu depresia, după ce şi-a salvat mama de la sinucidere

Legendarul luptător de wrestling şi actor a povestit într-un interviu pentru The Express că a trecut printr-o perioadă sumbră şi s-a luptat mult timp cu o depresie cumplită, potrivit Daily Mail.

„Lupta şi durerea sunt reale. Am fost devastat şi foarte deprimat. Ajunsesem la un punct în care nu mai voiam să fac nimic sau să ies din casă. Plângeam tot timpul“, a mărturisit actorul.

În timpul filmărilor la serialul de comedie „Ballers“, desfăşurate într-un cimitir, actorul a publicat un mesaj emoţionant pe contul său de Instagram în cadrul căruia a dezvăluit detalii despre tentativa de sinucidere a mamei sale şi a adus totodată un omagiu fratelui său, care s-a sinucis.

„Nu e o scenă tipică despre comedia noastră. Deschid o bere şi o închin fratelui meu, William, care s-a sinucis“, a mărturisit Johnson.

„Acest proiect m-a făcut să mă gândesc la modul în care mulţi dintre noi am fost afectaţi de sinuciderea prietenilor sau a membrilor familiei. Lupta şi durerea sunt reale. Cu toţii am fost acolo, la un nivel sau altul. Mama a încercat să-şi ia viaţa când aveam 15 ani. S-a dat jos din maşină pe Autostrada 65 din Nashville şi a pătruns în trafic. Camioane şi maşini au virat ca să n-o lovească. Am apucat-o şi am tras-o pe marginea drumului“, a adăugat Dwayne.

Johnson a mărturisit că mama lui nu are amintiri legate de tentativa sa de sinucidere, adăugând că „probabil e mai bine aşa“.





The Rock, aşa cum este supranumit, alături de mama sa, Ata Johnson FOTO Guliver/Getty Images

Făcând referire la filmările pentru „Ballers“, în care joacă rolul unei foste vedete NFL (Liga naţională de fotbal american), The Rock a adăugat că a filmat multe scene care nu i-au făcut plăcere, însă acestea i-au amintit „că întotdeauna trebuie să facem tot ce putem şi să fim cu adevărat atenţi la oamenii care se confruntă cu momente dureroase“.

„Ajutaţi-i să treacă prin asta, faceţi-i să discute despre luptă şi aduceţi-le aminte că nu sunt singuri. Am fost norocoşi în ziua aceea când aveam 15 ani, însă nu se întâmplă mereu aşa“, a adăugat actorul în mesajul său.