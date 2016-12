Noua metodologie de evaluare a şcolilor doctorale. La control, vor fi vizate doctoratele din ultimii 5 ani şi demersurile antiplagiat

Potrivit documentului, unul dintre indicatorii de performanţă avuţi în vedere în cadrul procesului de evaluare periodică a şcolilor doctorale îl reprezintă calitatea tezelor de doctorat susţinute în ultimii 5 ani.

„Evaluarea va clasifica tezele conform unei grile structurate pe cinci niveluri: nivel ştiinţific de vârf, nivel ştiinţific ridicat, nivel ştiinţific bun, nivel ştiinţific modest şi non-valoare ştiinţifică”, arată un comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Evaluare după caracterul internaţional al cercetării

De asemenea, un rol important în evaluarea şcolii doctorale îl va avea „cunoaşterea ştiinţifică generată în cadrul şcolii doctorale în ultimii 5 ani”. În cadrul acestui indicator de performnanţă, vor fi raportate articolele publicate de studenţii-doctoranzi în reviste relevante domeniului şi volume de autor sau colective, rezultatele cercetării ştiinţifice relevante domeniului, contribuţia la demersuri de cercetare programatice şi integrate în reţele academice naţionale sau internaţionale şi contribuţiile ştiinţifice de top ale membrilor şcolii doctorale, din ultimii 5 ani, realizate împreună cu doctoranzii, prin care şcoala se consideră un actor competitiv la nivel internaţional.

Astfel, un plus poate fi adus de publicaţii de top (ex. Nature/Science/Top-10 în domeniu după scorul relativ de influenţă, Hot papers, Higly cited papers etc.), premii naţionale şi internaţionale de prestigiu (ex. premii ale unor universităţi de top sau organizaţii profesionale internaţionale de referinţă în domeniu) şi recunoaşteri academice internaţionale de prestigiu.

Prevenirea plagiatelor, criteriu de evaluare

Dovada luptei antiplagiat va reprezenta „una dintre condiţiile de eligibilitate în vederea declanşării procesului de evaluare externă”, subliniază Ministerul Educaţiei. Astfel încât „şcoala doctorală trebuie să demonstreze aplicarea prevederilor codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei şi promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea şi combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului”.

Şcolile doctorale româneşti, evaluate şi de agenţii din străinătate

Autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale se realizează de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).

În acest sens, odată cu metodologia de evaluare a şcolilor doctorale, ministrul Educaţiei a aprobat şi metodologia de reglementare a activităţilor desfăşurate pe teritoriul României de agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate , înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).

Fiecare şcoală doctorală va fi evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării, din 5 în 5 ani, pe baza performanţei şcolii doctorale şi a capacităţ̧ii instituţionale a Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) din care face parte şcoala doctorală.