Teodorovici spune că nu este de acord cu publicarea numelor celor cu datorii la ANAF, aceştia plătind penalităţi ”destul de mari”

„Ştiţi poziţia mea de acum un an - doi de zile, când eram şi eu pe acea listă, dar nu pentru că eram pe acea listă. Eu am spus-o mereu că acele persoane plătesc faţă de stat penalităţi şi care sunt destul de mari şi nu cred că în România de astăzi, în secolul XXI, noi mai trebuie să avem astfel de liste. Cred că lista ruşinii este lista statului faţă de cei cărora statul are să le dea bani. Aia e principala noastră preocupare, desigur să şi aducem bani de la cei care sunt datori la stat, dar nu sunt de acord cu o astfel de abordare” a afirmat ministrul Finanţelor Publice, luni, la Ploieşti.





Eugen Teodorovici a precizat că va purta o discuţie cu şeful ANAF pentru ca această listă să nu mai fie unul dinte subiectele de pe agenda publică.





„E important să terminăm cu această abordare” a mai spus Teodorovici.





ANAF a publicat, săptămâna trecută, o listă cu 11.131 de persoane fizice care figurează în baza de date a instituşiei cu datorii înregistrate din impozitul pe venit, pensii, şomaj şi sănătate.