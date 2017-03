Noi negocieri pentru Legea salarizării unitare. Sindicaliştii din Educaţie, la discuţii la Ministerul Muncii

Aceasta este a treia zi de negocieri la Ministerul Muncii şi sunt aşteptate sindicatele din Educaţie, de la ora 10:30.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, miercuri, în debutul şedinţei Executivului, că, potrivit Legii salarizării unitare pe care urmează să o trimită în Parlament în câteva săptămâni, nu vor mai exista clase de salarizare ca până acum, ci vor fi făcute departajări pe funcţii, grade şi gradaţii. Ministrul a spus că în 2018 primii cărora le vor creşte salariile în totalitate sunt cei din sistemul sanitar, ceilalţi bugetari urmând să beneficieze de aceste creşteri gradual, în următorii patru ani.

”N-ar trebui să fie o surpriză pentru absolut nimeni această lege unică a salarizării şi prinicipiile ei pentru că sunt foarte bine prezentate în programul de guvernare. Avem o anvelopă de 32 de miliarde de lei pentru patru ani de creştere a salariilor bugetarilor, însemnând, pe medie, o creştere cu 56% în patru ani”, a declarat ministrul Muncii.

Lia Olguţa Vasilescu a precizat că legea salarizării unitare este finalizată, dar înaintre de trimiterea ei în Parlament a considerat că sunt necesare discuţii cu sindicatele.

”Deja avem semnale foarte pozitive pentru că luni ne-am întâlnit cu sindicatele din apărare şi ordine publică, ieri ne-am întâlnit cu sindicatele din sănătate, mâine urmează să ne întâlnim cu educaţia, vineri cu instituţiile de cultură şi federaţiile din cultură, urmând ca săptămâna viitoare să continuăm şi cu ceilalţi”, a anunţat ministrul Muncii.

Potrivit acesteia, legea este modificată faţă de variantele care ”au tot fost prezentate publicului”.

”Noi am fost foarte atenţi să nu ieşim din această anvelopă de 32 de miliarde. Împrună cu Ministerul de Finanţe, în urmă cu o săptămână, când am considerat noi că avem finalizată acestă lege, am făcut un calcul, ieşeam la 31 de miliarde, dar, desigur, după discuţiile pe care le vom avea cu sindicatele va trebui să facem încă un nou calcul înainte de a transmite Parlamentului, astfel încât să nu avem niciun leu în plus faţă de cât ne-am asumat”, a explicat Olguţa Vasilescu.

Totodată, ministrul a spus că legea salarizării schimbă foarte multe principii, ea nemafiind pe clase de salarizare, ci pe funcţii, grade şi gradaţii.