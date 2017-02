Isărescu, exasperat de acuzaţiile care i se aduc: Am fost acuzat chiar că aş fi la originea Ordonanţei 13!

"S-au repetat până la obsesie o serie de acuze, la prima vedere la adresa mea, dar care vizau de fapt Banca Naţională. Pentru că se refereau implicit la decizii luate conform legii în Consiliul de Administraţie sau la alte niveluri de decizie din BNR. Am fost acuzaţi că am indus criza economică din 2008, că am minţit Parlamentul, că am încheiat acorduri internaţionale de împrumut cu FMI în interes personal, că am scos aurul României din ţară în scop speculativ, apoi că nu l-am speculat suficient, că am manipulat cursul de schimb, şi lista afirmaţiilor defăimătoare la adresa mea şi implicit la adresa BNR poate continua. Recent am fost acuzat chiar că aş fi la originea Ordonanţei 13! Nu ştiu dacă e loc de aberaţii mai mari!", a afirmat Isărescu.





Guvernatorul a răspuns în principal acuzaţiilor lansate în ultimul timp, la adresa sa, de către economistul Lucian Isar.





Isar a publicat, pe blogul său, mai multe articole critice la adresa BNR şi a guvernatorului băncii centrale.





Jurnalistul Dan Constantin l-a întrebat pe guvernatorul BNR şi de acuzaţia că ar fi vinovat de creşterea costului finanţării statului.





"Dacă aceste afirmaţii ar fi citite numai de analişti economici şi de jurnalişti specializaţi în probleme economice, firesc ar fi să nu răspund. Niciunui specialist nu-i este prea greu să descifreze caracterul lor aberant. Dar aceste aberaţii ajung şi la cititori care nu sunt specializaţi în economie. Şi, având în vedere aplombul cu care sunt avansate, ar putea să fie crezute. Sunt, deci, obligat să răspund", a răspuns Isărescu.





"Adevărul e altul: de luni bune, dobânzile sunt la minime istorice, iar variaţiile care apar sunt ca efect al pieţei libere. Banca Naţională, ca agent al statului, este doar organizatorul tehnic al licitaţiilor privind vânzarea-cumpărarea de către bănci a titlurilor de stat. Şi încă o probă pentru a vedea caracterul aberant al acestor acuzaţii: dobânda de politică monetară, pe care o stabileşte BNR, este neschimbată de luni de zile, iar din noiembrie 2011 a scăzut fără încetare", a argumentat guvernatorul BNR.





Este prima reacţie directă a guvernatorului la acuzaţiile exprimate de Lucian Isar.





Anterior, în august 2016, BNR a reacţionat la acuzaţiile economistului, dar prin vocea purtătorului de cuvânt al instituţiei, Dan Suciu.





Lucian Isar, soţul copreşedintelui PNL, Alina Gorghiu, a fost în perioada 2007-2010 director responsabil de trezorerie şi apoi de corporate banking în cadrul Bancpost şi, pentru o scurtă perioadă, vicepreşedinte al băncii.





Isar a fost implicat, în toamna anului 2008, în scandalul legat de ceea ce Banca Naţională a numit, la acea vreme, un atac speculativ împotriva leului. În acea perioadă, dobânzile la care se împrumutau băncile între ele au sărit de 100% pe an, iar unele bănci au rămas fără lichidităţi.





În urma scandalului, în noiembrie 2008, responsabilităţile legate de trezorerie ale lui Lucian Isar au fost retrase, iar Bancpost a desfiinţat postul de vicepreşedinte pe care acesta în ocupa.





Isar şi fostul şef al trezoreriei ING Bank în România, Florin Cîţu, au negat ulterior că ar fi avut loc un atac speculativ asupra leului, susţinând că de vină pentru situaţie a fost chiar BNR, care ar fi lăsat piaţa fără lichidităţi într-un moment critic şi ar fi generat, astfel, explozia dobânzilor.