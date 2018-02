Fotografia de final de mandat pe care o developează Mariana Gheorghe este una cat se poate de reuşită din punct de vedere al rezultatelor financiare. Anul 2017 a fost unul foarte bun pentru OMV-Petrom. Compania a înregistrat un profit net de 2.5 miliarde de lei, propunând o distribuţie a dividendelor în valoare de 1.1 miliarde de lei. Pe fondul creşterii economice şi al eliminării supra-accizei la carburant în prima parte a anului trecut, OMV-Petrom a înregistrat vânzări în creştere la carburanţi (6.7%), gaze (5%) şi electricitate (4%).

Din tot acest ciclu a ieşit în câştig şi statul român, contribuţia Petromului fiind importantă în economia României: a distribuit la bugetul de stat numai în anul 2017 aproape 9.5 miliarde de lei şi făcut investiţii în valoare de 3 miliarde de lei.

Dincolo de aceste cifre, am încercat să aflu, într-un interviu exclusiv pentru adevarul.ro, cum a caracterizat Mariana Gheorghe cei 12 ani la conducerea OMV-Petrom, care sunt direcţiile de dezvoltare din momentul în care compania va fi preluată de Christina Verchere, de ce anume depind investitorii pentru a anunţa când încep exploatarea de gaze din Marea Neagră şi ce ar putea să facă statul român cu banii obţinuţi din acest mare proiect energetic.

Principalele declaraţii:

Adevărul: Cum aţi caracteriza cei 12 ani din viaţa dumneavoastră la cârma Petrom?

Mariana Gheorghe: Această activitate, pentru mine, a fost mai mult decât un job. A fost o implicare nu numai intelectuală, dar şi emoţională. Obiectivul meu, şi al nostru, a fost să arătăm că se poate, Avem o oarecare tendinţă să credem că numai alţii din străinătate pot. Această încredere că putem să facem şi noi lucruri deosebite şi că putem să atingem nişte standarde într-un timp rezonabil a fost o ambiţie şi o dorinţă pe care am realizat-o.

Performaţă se poate face şi în România şi cu români şi chiar la cele mai înalte standarde. Aceasta este marea mea lecţie de viaţă pe care am avut-o cu aceşti oameni minunaţi de-aici. Esenţa acestor 12 ani a fost această incredibilă transformare. Deşi a durat 12 ani, a însemnat o abordare complexă a tuturor aspectelor: de business, de organizaţie, de dezvoltare umană.

Adevărul: Puteţi detalia?



Mariana Gheorghe: Acest lucru a necesitat chiar şi abordări diferite de la o perioadă la alta. Dacă la început ne-am concentrat activitatea pe partea de procese financiare, comerciale, pe parte operaţională le-am descentralizat ca să putem să ne mobilizăm toate toate proiectele pe diviziile de usptream sau downstream. Apoi ne-am concentrat pe rafinărie, pentru că acolo era cea mai mare pierdere pe care o realizam şi am cheltuit acolo 1.2 miliarde. Ulterior, ne-am concentrat pe upstream deoarece era cea mai mare divizie a noastră şi cu volumul cel mai mare de efort financiar şi investiţional.

Transformarea complexă şi intensă este ceea ce a definit această perioadă. Eu spun că am făcut ceva special. Reorganizarea şi restructurarea le-am combinat cu o creştere selectivă. Nu am putut să facem numai creştere pentru că nu finalizasem transformarea companiei, dar am avut şi creşteri de business. Am avut centrala de la Brazi, parcul eolian pe care apoi l-am vândut pentru că am crezut că putem face mai bine în domenii mai complexe şi mai tehnice. Am făcut staţii de tratare al gazului. Am construit Petrom City, care este un campus care îţi dă un loc unde să fii şi performant şi creativ.





Adevărul: În mesajul de adio, spuneaţi că „sunt onorată că am fost implicată în transformarea OMV Petrom şi în dezvoltarea potenţialului său de creştere”. Care este potenţialul de creştere al Petrom şi spre ce noi orizonturi se va îndrepta compania?

Mariana Gheorghe: Comercial şi operaţional am reuşit să aducem la zi o companie modernă bazată pe ultimele tehnologii, cu oameni care au capabilităţile necesare să desfăşoare o activitate competitivă. Transformarea companiei a însemnat şi situaţia financiară. Avem un cash flow foarte bun, chiar şi după dividende, avem un bilanţ care arată că nu avem datorii. Avem capabilitatea să atragem fonduri de pe piaţa bancară, dacă e nevoie şi de pe pieţele de capital, astfel încât să finanţăm o creştere. Consiliul de Supraveghere ne-a aprobat o serie de proiecte şi direcţii strategice de creştere.

Adevărul: Care sunt acestea?



Mariana Gheorghe: Prima strategie este upstreamul şi tot ceea ce vorbeam înainte, deep offshore şi deep onshore, de proiectul Neptun, la care vom lua decizia de dezvoltare. Ea este gata, mai depinde de autorităţi să finalizeze procesul (n.r. legislativ). Sunt proiecte deja definite şi proiecte mari care pot schimba profilul acestei companii prin volumele pe care poate să le aducă la producţia noastră anuală. Avem parteneriate cu Repsol, cu Hunt, care ne dau posibilitatea să mergem şi la deep onshore. Ele sunt în faza de explorare. Unele au avut o producţie preliminară. Explorarea este în plină forţă pe deep onshore. Ne dorim, de-asemenea, ca ANRM să ofere noi perimetre. Evaluarea noastră este că putem cu noile tehnologii să licităm şi să câştigăm noi perimetre.

A doua zonă de creştere pentru upstream este regională. Avem suficiente resurse şi rezultate, dar dacă ne uităm la ţinta normală pentru orice companie de hidrocarburi, ca să aibă o rată de înlocuire a rezervelor de 100% este o ambiţie foarte mare. Nu numai România ne poate ajuta să atingem această zonă. Vrem să ne dezvoltăm regional, dar în aşa fel încât să nu concurăm cu OMV-ul. Avem în plan zona de vest a Mării Negre, zona din Marea Caspică şi estul Mediteranei. Avem active în aceste zone şi expertiza tehnică, managerială şi comercială.

A treia zonă de creştere este partea de creştere downstream. Aici vorbim despre partea de gaze naturale care nu se va vinde în România şi pe creştere în chimie şi petrochimie şi pe partea de downstream oil. Principalul obiectiv a fost să convertim Petrobrazi dintr-o rafinărie care pierde într-una care are profit. Pe baza acestor active care sunt la zi cu tehnologia şi cu posibilitatea de a crea profit să adaugăm chimicale de nişă sau petrochimie care se bazează pe noile tehnologii.



„Compania asta este condusă de o echipă de manageri din care 85% sunt români”

Adevărul: La începutul anului 2015 spuneaţi că, pentru dumneavoastră, „Petrom este mai mult decât o companie. Este o pasiune.” Cât de greu a fost momentul în care aţi decis că a venit timpul să lăsaţi deoparte conducerea unei companii care s-a identificat, practic, cu dumneavoastră?

Mariana Gheorghe: A fost un moment foarte dificil. Plâng cu un ochi şi cu un altul zâmbesc. Niciun manager nu-şi doreşte o plecare mai frumoasă decât condiţiile în care o fac eu. E o companie puternică, solidă, care are perspective de creştere, care are un potenţial uman incredibil. Schimbarea este necesară în orice fel de business. Am 12 ani în această companie. A fost o pasiune, de-aceea am stat atât de mult. Le spuneam colegilor când am prezentat noul CEO (n.r. Christina Verchere) că mă simt ca atunci când băiatul meu deştept, capabil, frumos, sănătos, care în 18 ani a acumulat cât a putut acasă, pleacă la facultate. Pe de-o parte plângi că pleacă de-acasă, pe de altă parte eşti mândră că a fost capabil să intre la această facultate şi că poate să-şi ducă viaţa pe nişte perspective deosebit de frumoase.

Adevărul: Ce credeţi că va aduce nou Christina Verchere?

Mariana Gheorghe: O companie nu este condusă doar de CEO. El e un reprezentant, un coordonator, un lider care ajută la crearea unui context în care fiecare trebuie să dea ce e mai bun. Compania asta e condusă de o echipă de manageri din care 85% sunt români. Doamna Verchere aduce o dimensiune de industrie globală foarte importantă. Îmbunătăţirea organizaţională nu va mai fi majoră cum a fost până acum, dar tot timpul va fi nevoie să ne adaptăm la piaţa internaţională. Aducând experienţa unui BP, a unei companii de talia aceasta mondială, va putea să crească OMV-Petrom şi acest business la nivelul următor. Am spus că există şi această componentă internaţională şi să ducă petrolul din România în regiune cu toată expertiza şi reţeaua profesională pe care o are. Va fi o abordare diferită. Diferenţa poate să creeze un stimul de performanţă.

Adevărul: Un alt complicat a fost anul 2008, când, înainte de venirea crizei economice, aţi reuşit să securizaţi un împrumut imediat după colapsul Lehman Brothers. Ce a însemnat acest acord pentru Petrom?

Mariana Gheorghe: În septembrie a izbucnit criza iar în octombrie am semnat împrumutul. Şi când vorbesc cu investitorii le spun că a fost perioada care a avut cel mai determinant rol. După acea criză, în perioada când piaţa ţiţeiului şi cea financiară au trecut prin perioade dificile, am reuşit să atragem peste 1 miliard de euro, aproape 1.5 miliarde de euro cu banii de la acţionar, în condiţiile în care companii mult mai mari au avut dificultăţi să obţină această sumă de bani. Ne-a ajutat reputaţia câştigată în anii anterior cu instituţiile din domeniul financiar-bancar. Am arătat că suntem o companie care a ştiut să îşi gestioneze afacerea. Atât băncile reprezentate în România cât şi BERD-ul şi BEI-ul, care ne-au ajutat atunci atrăgând la rândul lor alte bănci comerciale, au fost extraordinar de încurajatoare pentru noi.

Adevărul: La numirea dvs în funcţie, în anul 2006, planurile companiei erau legate de internaţionalizare. În ziua în care v-aţi anunţat retragerea, viitorul era legat tot de o expansiune internaţională. Aveţi vreun regret?

Mariana Gheorghe: Când am spus atunci cuvântul internaţionalizare mă gândeam la transferul de know-how, de standarde, de procese, de tehnologie în Petrom. Atunci era doar un acţionar cu bani puşi în companie. Viziunea şi dorinţa mea era să devină un campion regional. Suntem prin mărime şi prezenţă, dar internaţionalizarea nu se referea doar la o prezenţă nominală, ci să avem de spus un cuvânt în sectorul de hidrocarburi din această regiune. Ori pentru asta este nevoie de investiţii mai mari. Momentul în care am putut să ne propunem efectiv acest lucru a fost anul trecut. Până atunci, nu am putut să ne permitem.



Adevărul: Dacă puteţi explica, în câteva cuvinte, care sunt argumentele economice pentru care în România nu pot funcţiona şi Arpechim şi Petrobrazi?

Mariana Gheorghe: Ambele rafinării sunt captive, sunt în mijlocul ţării şi sunt foarte mici. În plus, producţia noastră de ţiţei este în scădere şi avem acum 3.8 milioane de tone an. Aceste lucruri au dus la optimizarea lanţului valoric. Ar fi însemnat că, dacă am mai fi operat încă o altă rafinărie, ar fi trebuit să importăm ţiţei şi să exportăm produse petroliere, pentru că piaţa din România este suficientă ca şi capacitate. Dacă produceam mai mult, trebuia să exportăm. Economic nu era viabil. Însemna transportul de la Marea Neagră în mijlocul ţării la rafinărie şi de-acolo, transportul la Marea Neagră şi apoi în alte zone. Nu e că nu am vrut să facem asta, dar infrastructura nu ne-a ajutat.

„Creşterea resurselor cu o producţie europeană, inclusiv pentru România, este o contribuţie deosebită. România se poate poziţiona geopolitic”

Adevărul: Ce rol a jucat, până în prezent, OMV-Petrom în asigurarea securităţii energetice a României?

Mariana Gheorghe: Credem că suntem un pilon de stabilitate şi furnizor de siguranţă energetică în România. Dacă ne uităm la cifre, 40% din necesarul de carburanţi, de ţiţei şi de gaz din România sunt asiguraţi, în mod constant, în ultimii zece ani şi, conform strategiei noastre, şi în următorii zece ani, cel puţin, de compania noastră. Când spunem siguranţă nu mă refer doar la cifre, ci faptul că societatea şi economia se pot baza pe noi că vom face ceea ce trebuie ca acest lucru să continue. Cred că este mai important decât ceea ce facem acum, adică faptul că am făcut investiţii de 13.5 miliarde de lei.

Asigurând producţie locală, de fapt, asigurăm reducerea dependenţei de import local. OMV Petrom pentru România înseamnă producător şi investitor. Aceste două trăsături crează impact economic şi contribuie la securitatea energetică.

Prin Marea Neagră, cu această descoperire şi potenţială investiţie, ceea ce putem să arătăm este că diversificarea asigurării surselor de energie în România se face cu producţie europeană. Toată Europa vede o scădere a producţiei clasice de petrol şi gaze. Creşterea resurselor cu o producţie europeană, inclusiv pentru România, este o contribuţie deosebită, care ajută România să se poziţioneze şi geopolitic.



Adevărul: Lămuriţi-ne, ce ar însemna pentru România investiţia din Marea Neagră şi ce impact ar avea pentru economia ţării, în contextul în care există această temere că vin două companii străine care vor sa exploateze gazul şi să ne lase fără el.

Mariana Gheorghe: În primul rând, va aduce producţie locală. În al doilea rând, va fi impactul investiţional de mobilizare economică. În al treilea rând, va aduce un volum de contribuţii financiare la bugetul de stat foarte consistent. Dar cel mai important va fi accesul la producţie locală. Siguranţa energetică este mai importantă decât orice. Beneficiul va fi al consumatorilor că vor avea siguranţa accesului, dar şi al economiei româneşti, pentru că această investiţie va aduce taxe, locuri de muncă şi beneficii la buget.



Adevărul: De ce ar prefera investitorii să asigure necesarul de consum pe piaţa românească?

Mariana Gheorghe: Din punct de vedere comercial, vinzi acolo unde ai cel mai bun randament. Orice vânzare în afară înseamnă cost de transport. Pe piaţa unică europeană costurile sunt similare, vorbim de o diferenţă marginală. Dacă vând în altă parte, înseamnă că eu trebuie să scad 2 dolari, 3 dolari. E un cost pe care îl iei din monetizarea gazului pe care îl produci. Este absolut natural ca să vinzi acolo unde ai cel mai bun randament. Dacă nu avem cerere, iar acum importurile sunt doar de 10%, e normal că dacă avem o producţie în Marea Neagră care este mai mare faţă de echivalentul acestor 10% şi nu creşte cererea, va trebui să exportăm.

Adevărul: Ce credeţi că ar trebui să facă statul român cu banii pe care îi va încasa din redevenţele din Marea Neagră?

Mariana Gheorghe: Nu dau sfaturi, în general, dar ce vreau să spun este ca va fi important ca statul român să stimuleze producţia şi investiţiile din ţară. Când vorbim despre destinaţia resurselor şi a veniturilor bugetare, pentru mine, ca şi om de afaceri, cea mai bună destinaţie sunt investiţiile. Cele publice generează atracţia forţei de muncă, atracţia investiţiilor în sectorul privat... Singura destinaţie pe care o văd cu impact imediat sunt investiţiile publice.

A doua direcţie, cu impact pe termen lung, este educaţia. Cred că a investi în educaţie, atât în infrastructură cât şi în accesul la educaţie de calitate a fost avantajul nostru competitiv şi trebuie să redevină. Cu toţii ne dorim acces la o forţă de muncă educată şi în specificul de care avem nevoie în revoluţia industrială pe care o trăim.



Adevărul: Investiţia din Marea Neagră ar putea determina scăderea preţului la gaz pentru consumatorii casnici?

Mariana Gheorghe: Mecanismele de piaţă vor determina preţul. Fluctuaţiile sunt determinate când există surse care nu produc, altele care apar... În general, s-a dovedit în toate pieţele că o competiţie mai mare cu o prezenţă a mai multor surse este benefică pentru consumatori, o dată ca acces, şi apoi ca şi competiţie, ceea ce va face ca preţurile să fie mai atractive.

Adevărul: Oamenii se întreabă cum de am ajuns noi, din prima ţară din lume care a extras petrol, să ne trezim că vin nişte companii străine să facă asta la noi în ţară? Ce a pierdut România în aceşti ani şi cum s-a mărit decalajul faţă de ceilalţi competitori în ceea ce priveşte tehnologiile?

Mariana Gheorghe: Succesul din trecut nu este măsura succesului din viitor. Atingerea unei performanţe nu înseamnă că ne putem culca pe o ureche şi să spunem că totul merge de-acum înainte ca în trecut. Economia şi industriile sunt foarte dinamice. Ca să ai o continuă performanţă trebuie să te adaptezi, fie prin resursa umană, fie prin echipament, prin tehnologii. Da, sunt foarte mândră că am fost prima ţară cu producţie înregistrată şi o spun cu orice ocazie, chiar înaintea ruşilor şi a americanilor! Pe de altă parte, ei au investit mult mai mult. Suferim că, în ultimii 27 de ani, înainte de privatizare, investiţiile din această industrie au fost reduse. În această industrie dacă nu ţii pasul cu investiţiile în echipamente, servicii, în tehnologii, rămâi în urmă şi pierzi cota de piaţă. Aici este toată situaţia cu industria de servicii petroliere.

Adevărul: La ce vă referiţi când spuneţi tehnologii performante?

Mariana Gheorghe: În primul rând la cele care ne permit să săpăm la mare adâncime, să forăm în medii corozive, care ne permit să operăm echipamentele astfel încât să nu se distrugă atât de repede. Cu cât echipamentele sunt mai performante şi noile tehnologii sunt adaptate la aceste echipamente vom avea mai puţine pierderi tehnologice şi pierderi de costuri, că nu va trebui să le reparăm des.

Mai sunt de amintit şi tehnologiile de recuperare a zăcămintelor. Am avut, ca medie, în această perioadă, 25% gradul de recuperare al ţiţeiului şi 50% cel al gazului. Industria, chiar şi cea matură cum este a noastră, a ajuns la 35%, chiar 40% grad de recuperare la ţiţei şi 80%-85% sau poate chiar mai mult la gaz. Pentru a atinge această recuperare trebuie să foloseşti tehnologii avansate.

„Vedem un potenţial în Marea Neagră şi vrem să continuăm activitatea de producţie în această zonă, dar va fi determinată de forma finală a acestei legi”

Adevărul: Cum ar trebui să sune un proiect de lege coerent care să unifice toate aceste modalităţi de taxare din care să aibă de câştigat şi statul român şi consumatorii şi firmele producătoare?

Mariana Gheorghe: Avem nevoie de predictibilitate şi stabilitate. Să zicem că luăm decizia investiţională acum şi vedem cash flow-ul înapoi peste 5 – 6 ani. Este o perioada foarte lungă.

La acest moment este un pachet de legislaţie care a trecut de Senat şi sperăm să treacă şi de Camera Deputaţilor, care ne-ar permite nouă şi celorlalţi operatori să luăm decizia în legătură cu Marea Neagră.

Al doilea pachet care se referă la toate resursele minerale, inclusiv hidrocarburile, a fost retras. Din ce am înţeles noi, va fi pus din nou în consultare publică după ce va fi trecut regimul offshore.



Adevărul: Pentru a încuraja producţia offshore, statul român ar dori să excepteze gazul din Marea Neagră de la suprataxa pe veniturile suplimentare şi de la impozitul de 0.5% pe cifra de afaceri. În condiţiile în care, însă, OMV-Petrom are activităţi atât onshore cât şi offshore, nu s-ar crea practic o rivalitate între cele două tipuri de activităţi?

Mariana Gheorghe: Legislaţia de taxare pentru hidrocarburi ţine seama de două lucruri. Primul lucru este distribuţia corectă a veniturilor, între proprietarul resurselor şi operatorul de resursă. Al doilea lucru este obiectivul statului de stimula investiţiile făcute în condiţii foarte dificile. Şi acesta este dreptul suveran al statului să considere care investiţii să le stimuleze. Sperăm să se adopte Legea Offshore pentru că atât noi, cât şi ceilalţi operatori, vedem un potenţial în Marea Neagră şi vrem să continuăm activitatea de producţie în această zonă, dar va fi determinată de forma finală a acestei legi.

Adevărul: S-a spus că eliminarea preţului fix la producţia de gaze naturale pentru consumatorii casnici în urma adoptării OUG64/2016 i-a vulnerabilizat pe oameni, pe de altă parte a ajutat firmele producătoare să îşi construiască un profit uriaş. Unde este adevărul?

Mariana Gheorghe: Trebuie spus că nu s-a făcut liberalizarea la consumul casnic, ci doar o dereglementare a preţului de producţie. Consumatorul final nu a fost afectat de această lege în mod direct, deoarece preţul final este reglementat. Ce a făcut această ordonanţă este că ne-a dat posibilitatea nouă, ca şi producători, să luăm decizii de investiţie pe baza unui preţ de piaţă şi nu pe baza unui preţ reglementat administrativ.

Când ne punem în proiecţiile noastre de viitor cam ce preţ putem realiza îl luăm pe cel de piaţă. Piaţa este mai predictibilă, uneori, decât administraţia. Orice operator privat poate să aprecieze piaţa, pentru că sunt nişte forţe pe care le înţelegi cum funcţionează, cerere, ofertă, flexibilitate...

Adevărul: Când preţul era stabilit administrativ, ce criterii avea statul în vedere?

Mariana Gheorghe: De toate! Erau şi cele pur de reglementare, cum ar fi costuri de distribuţie, dar şi consideraţii sociale. În general, economia de piaţă se bazează pe cerere şi ofertă şi nu pe criterii sociale, ceea ce nu însemnă că rezultatul acţiunilor forţelor de piaţă nu duc la rezultatul optim pentru social. Este dovedit în toate economiile dezvoltate. E un proces de tranziţie şi dacă ne uităm acum, în comparaţie cu ce era acum 12 ani, putem vedea o evoluţie. Sectorul energetic din România este unul dintre cele mai dezvoltate, chiar şi în comparaţie cu alte ţări. Sunt optimistă că vom avea o piaţă funcţională.

Adevărul: Poate avea Marea Neagră acelaşi impact asupra României pe care l-a avut Marea Nordului asupra Norvegiei atunci când s-a luat acolo decizia de exploatare în anii 70-80? Toată lumea se aşteaptă la un El Dorardo în Marea Neagră.

Mariana Gheorghe: Va fi un impact important asupra economiei şi a bugetului de stat. La această oră, nu am făcut dezvoltare decât pe Domino şi Pelican. Mai sunt şi alte perimetre dar care încă nu au fost identificate şi date în exploatare. Nu cred că este un El Dorado, dar impactul va fi unul important asupra economiei româneşti. Este foarte greu să vezi după doar câteva zăcăminte dacă avem un El Dorado.