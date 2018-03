Şeful CFR, despre transportul suporterilor străini care vor veni la Euro 2020: De la Gara de Nord la Otopeni vor merge cu autobuzele

„Legat de aeroport, în 2019 vrem să modernizăm halta de la Otopeni şi să facem de la haltă până la aeroport o şosea cu autobuze. Am încercat să facem şi varianta a doua pentru campionatul european de fotbal din 2020 cu subtraversarea DN1. Am vrut să discutăm despre autorizaţie dar sigur nu o să reuşim. Am ales varianta să o lăsăm aşa”, a spus Ioan Gavrilă, directorul general al CFR, într-o conferinţă organizată de revista Capital.

Acesta a subliniat că timpul până la campionat e scurt şi trebuie luate soluţii rapide, mai ales că varianta de subtraversare a DN1 spre Otopeni este greu de realizat, pentru că Primăria Otopeni a cerut plan urbanistic zonal pentru acest proiect.

"Trebuie să ne încadrăm până la compionat. (...) Transportul se va face de la Gara de Nord până la haltă, care e improvizată. Halta trebnuie modernizată cu scări rulante, cu acoperiş, iar de acolo o să asfaltăm la două benzi", a mai spus Gavrilă.