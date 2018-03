Reuters: Preşedintele companiei CEFC China va demisiona

Vestea vine şi după ce filiala cehă a CEFC, CEFC Europe, a renunţat la planurile privind cea mai mare afacere pe care urma să o facă în Cehia.

Compania este aşteptată să facă în curând un anunţ privind demisia lui Ye Jianming, a spus pentru Reuters un executiv al companiei.. El a refuzat să fie numit din cauza sensibilităţii problemei. Purtătorul de cuvânt al CEFC a declarat că nu poate confirma această mişcare.

Plecarea lui Ye Jianming şi revizuirea activităţii europene a CEFC vin după ce Reuters şi alte publicaţii au anunţat la începutul acestei luni că Ye, care a înfiinţat compania în 2002, a fost anchetat pentru presupuse infracţiuni economice.

Preocupările s-au concentrat şi asupra finanţelor şi a proprietăţii opace a companiei, care a crescut în câţiva ani de la un comerciant de carburanţi de nişă la un conglomerat de petrol şi finanţe cu active în întreaga lume.

Ye Jianming, proprietarul firmei China Energy Fund Committee (CEFC) din Shanghai, companie acuzată că a mituit lideri africani, în schimbul unor favoruri pentru afaceri, a fost arestat în China, la începutul acestei luni.

Potrivit The Observer, arestarea lui Ye în China ar fi fost ordonată direct de către preşedintele Xi Jinping, după ce pe 21 noiembrie 2017, a fost arestat, la New York, un fost oficial al Hong Kong, Chi Ping Patrick Ho, fiind acuzat că a luat parte la o schema de mituire a preşedintelui Ciad şi a unui membru din Guvernul Ugandei în schimbul unor contracte pentru compania chineză CEFC. Recent, CEFC a fost pusă sub juridictia statului chinez.

CEFC este acuzată că ar fi oferit o mită de 2 milioane de dolari preşedintelui Ciadului, Idriss Deby, în schimbul obţinerii unor valoroase drepturi petroliere, iar lui Kutesa, la acea dată preşedinte al Adunării Generale a ONU, i-ar fi dat 500.000 de dolari pentru o afacere cu energie în sectorul petrolier al Ugandei, care este în curs de afirmare. Kutesa a negat că ar fi primit orice astfel de mită.

În decembrie 2016 a fost semnat acordul între KMG şi CEFC privind vânzarea pachetului de 51% din acţiunile Grupului KMGI, care deţine şi desfăşoară activităţi de rafinare, comercializare şi distribuţie ţîţei şi produse petroliere prin reţeaua proprie de benzinării Rompetrol în România, Bulgaria, Moldova, Georgia, precum şi prin intermediul partenerilor săi din regiunea Mării Negre.