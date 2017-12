Industria aeronautică a înregistrat o creştere uşoară a veniturilor anul trecut

Industria aeronautică a înregistrat o creştere uşoară a veniturilor în anul trecut. La nivel global este previzionată o creştere în medie cu 5% pe an până în 2035, în condiţiile în care traficul aerian este previzionat să depăşească această cifră - astfel cel de pasageri este estimat la o creştere de aproape 5% pe an, iar cel de cargo la 4,2% pe an, se arată în documentul citat de news.ro.

Specialiştii vorbesc totodată de o creştere în continuare a capacităţilor de transport aerian civil, ”ceea ce va determina, în mod corespunzător, creşterea atât a cererii de servicii fabricaţie aeronave şi aerostructuri cât şi de servicii întreţinere şi reparaţii”, care sunt şi activităţile de bază ale Romaero.

”Luând în considerare tendinţa pozitivă a cererii în perioada analizată, prognozele de dezvoltare a industriei aeronautice pe plan mondial, precum şi faptul că în acest domeniu, gradul de înnoire a produselor este ciclic, media de viaţă a unui avion fiind de circa 20 de ani, Romaero are un potenţial de viitor, pe o piaţă deschisă şi în continuă dezvoltare”, se mai menţionează în document.

Compania estimează că în acest an fabricaţia de aerostructuri va reprezenta 69% din cifra de afaceri totală, în timp ce întreţinerea şi reparaţiile vor însemna 30% din afaceri, iar restul de 1% din alte lucrări.

De asemenea, ponderea exporturilor în vânzări se situează între 50% şi 65%.

”Politica de export vizează creşterea ponderii exportului în cifra de afaceri a societăţii”, arată documentul.

Romaero are peste 50 de clienţi, între care Boeing, Novae Aerospace, Spirit Aerosystems, Sabca, Ministerul Apărării şi Viking Air.

Romaero Bucureşti (simbol bursier RORX), companie de stat specializată în întreţinerea şi repararea avioanelor de transport de pasageri sau cargo, vrea să-şi majoreze capitalul social cu 1,44 milioane lei, printr-o ofertă publică de acţiuni, lansată săptămâna aceasta. Capitalul urmează să se majoreze de la nivelul actual de 15,61 milioane lei până la 17,05 milioane lei.

Subscrierea se va face într-o singură etapă. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de 577.264 acţiuni noi, nominative, ordinare, în formă dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominală de 2,5 lei, cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii înscrişi la Depozitarul Central, proporţional cu cotele de participare deţinute de aceştia la data de înregistrare.

Oferta publică va fi intermediată de Swiss Capital.

Aproape 17 milioane de lei, pierderile Romaero din 2016

Pentru primele nouă luni ale anului, Romaero a raportat pierderi de 16,95 milioane lei, mai mici cu 37% faţă de perioada similară a anului trecut, când s-au ridicat la 26,93 milioane lei.

De asemenea, actionarii vor alege noi membri în Consiliul de Administraţie, subiectul aflându-se pe ordinea de zi a şedinţei din 14 decembrie.

Romaero are circa 760 de salariaţi şi are o valoare de piaţă de 146,78 milioane lei.

Compania a înregistrat anul trecut pierderi de 60,3 milioane lei. Prin bugetul de venituri şi cheltuieli, Romaero a estimat că va încheia acest an cu pierderi de 44,18 milioane lei şi venituri totale de 62,7 milioane lei.

Acţionarul majoritar al Romaero este Ministerul Economiei, cu 51,9% din acţiuni, în timp ce Fondul Proprietatea controlează 21% din capital, iar SIF Muntenia 25,8% din acţiuni.

Piaţa globală de aerostructuri este estimată la peste 36 miliarde dolari anual

Piaţa globală de aerostructuri este estimată la peste 36 miliarde dolari anual, iar producătorii de aeronave vor continua să externalizeze mai mult de 50% din producţie subcontractorilor independenţi, arată datele broker-ului Swiss Capital, în prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social al Romaero. Specialiştii estimează că va creşte atât traficul de pasageri, cât şi cel de cargo, implicit şi cererea de aeronave şi de servicii de întreţinere.

”În prezent, fabricanţii de aeronave externalizează aproximativ 50% din producţia de aerostructuri subcontractorilor independenţi. Rata de externalizare va creşte pe măsură ce producătorii de aeronave se concentrează pe operaţiunile de asamblare finală şi suport de după vânzare”, arată datele broker-ului Swiss Capital, în prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social al Romaero.

În piaţa de aerostructuri, sectorul comercial reprezintă 66%, cel militar 26%, iar cel de modificări şi piese de schimb 8%.

De asemenea, cererea globală pentru aeronavele de tipul business este în creştere şi se situează la peste 1.000 de aeronave pe an.