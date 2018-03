Antreprenoarea care aduce zâmbete

Chiar şi acum, la 4 ani de la deschiderea Centrului de Îngrijire Dentară Unique Smile, Andreea Jianu nu şi-a schimbat nici măcar un milimetru filosofia sa managerială şi este foarte activă în comunitate din Sibiu, participând împreună cu echipa şi pacienţii săi în campanii prin care le oferă zâmbete copiilor mai puţin norocoşi. Sistematic, Andreea Jianu vizitează copii din familii defavorizate sau din centre de plasament, le oferă jucării, paste şi periuţe de dinţi, îi învaţă despre importanţa igienei orale şi le acordă tratament stomatologic gratuit la centrul său.

„Întotdeauna am ştiut că zâmbetul face diferenţa între un om fericit şi unul necăjit. Acesta este şi motivul pentru care, pe lângă activitatea mea zilnică la cabinet, am decis să mă alătur colegilor din ONG-uri în misiunea comună de a oferi cât mai multe zâmbete persoanelor care într-adevăr au nevoie de ele. După 4 ani de antreprenoriat, am ajuns la concluzia că nu ai cum să reuşeşti în lumea afaceri dacă nu te implici activ în comunitatea ta, dacă nu interacţionezi cu oamenii, dacă nu oferi o mână de ajutor atunci când ţi se cere şi dacă nu îţi pasă să ai clienţi fericiţi în preajma ta. Nu există o bucurie mai mare pentru mine, pentru echipa mea şi pentru pacienţii mei, atunci când vedem lacrimi de fericire pe ochii unor copii care nu au avut şansa noastră în viaţă. Până la urmă, viaţa înseamnă mult mai mult decât business, viaţa înseamnă să laşi ceva în urma ta, să îţi pese de oamenii din comunitatea ta şi să le aduci zilnic bucurii”, declară doctorul Andreea Jianu, directorul Unique Smile şi membră a Elite Business Women – cea mai mare comunitate a femeilor-antreprenor din România.