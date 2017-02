Amintiri inedite despre regizorul Alexandru Tocilescu, în volumul al doilea al antologiei "Toca se povesteşte"

La fel s-a întâmplat luni seara, când pe scena în "relache" a Teatrului Bulandra, Sala "Toma Caragiu", au urcat critici de teatru, actori, regizori şi scenografi care şi l-au amintit pe Alexandru Tocilescu, într-o întâlnire prilejuită de lansarea celui de-al doilea volum al antologiei "Toca se povesteşte", din seria "Galeria Teatrului Românesc".

Rând pe rând, actorul Ion Caramitru, regizorul Alexandru Darie, criticul Marina Constantinescu şi scenograful Dragoş Buhagiar au povestit amintiri şi întâmplări legate de momentele în care l-au întâlnit pe marele dispărut, sau în care au avut şansa de a colabora cu acesta. Moderatoare a întâmplării a fost criticul de teatru Florica Ichim, cea care a şi îngrijit cele două volume

De altfel, interviurile reunite în cele două volume ale antologiei sunt o savuroasă lectură, în care eroul lor, regizorul Alexandru Tocilescu, vorbeşte cu dezinvoltura-i caracteristică despre cenzură, literatură bună, filme, rock şi Mozart, teribilisme, gastronomie, frumuseţe, suferinţă şi teatru – centrul vieţii sale.

În sală s-au aflat, printre alţii, foşti colaboratori ai regizorului, admiratori, prieteni şi simpli spectatori. Nu au lipsit Nicu Alifantis, Catrinel Dumitrescu, Virgil Ianţu, Aura Corbeanu (vicepreşedinte executiv UNITER) şi criticul de teatru Ludmila Patlanjoglu. Însă au fost şi mulţi absenţi, mai mult sau mai puţin motivaţi, pentru o zi de luni.

"Toca rămâne, după Liviu Ciulei, cel mai viu regizor cu care am lucrat. Şi lui i-a plăcut să lucreze cu mine, ne-am înţeles bine. El a găsit în spectacolul meu cu Dan Grigore un fel de intimitate spirituală şi a preluat această idee mai târziu, sugerând relaţia dintre Hamlet şi umbra tatălui lui Hamlet, care nu apare ca personaj, fiind înlocuită cu acest simbol şi cu un glas profund, care spunea textul stafiei, glasul extraordinar de bogat în armonice, cum spunem noi, al unui preot dintr-o biserică din Bucureşti", a povestit pentru început Ion Caramitru, care a fost unul dintre cei mai apreciaţi interpreţi ai lui Hamlet din toate timpurile, în montarea lui Tocilescu.

La rândul său, regizorul Alexandru Darie, director al Teatrului Bulandra, şi-a amintzit cu acest prilej că "Toca şi cu Moţu Pittiş mi-au adus primul disc cu Jimmy Hendrix, "Are you experienced", când aveam 14 ani. Eram elev, nu ştiam că o să devin regizor, cu atât mai puţin unul cât de cât acolo, cu atât mai puţin la Teatrul de Comedie să îmi încep viaţa alături de tata şi de mama, să joc în spectacole la 6 ani şi să văd spectacole foarte importante pe care Toca le-a făcut acolo, apoi la Teatrul Bulandra, unde am venit şi eu. El făcea parte din marii boieri ai teatrului, marii artişti, pentru care este importantă descoperirea spectacolului împreună cu scenografii, cu actorii, cu prietenii", şi-a amintit Alexandru Darie.

"Fac parte din generaţia care a crescut cu spectacolul lui, "Hamlet", un spectacol-manifest al unei generaţii. Ni se îngăduia să intrăm fără bilet, pentru că eram studenţi la Filologie şi pentru că pe-atunci mă împrietenisem cu Ion Caramitru şi iubeam munca lui infernală la Eminescu. Am crescut cu ei, cu ce a însemnat acest spectacol. Veneam la Bulandra ca să învăţăm rigoarea cuvântului şi forţa lui şi omagiul unui regizor faţă de actori. Am venit să învăţăm o lecţie despre libertate", şi-a amintit criticul Marina Constantinescu, adăugând că Toca era "un om profund spiritual, cu o cultură foarte solidă şi un om foarte liber".

La rândul său, scenograful Dragoş Buhagiar, care a venit special pentru această lansare de la Sibiu, i-a făcut pe cei prezenţi să râdă, povestind cum a început prima sa colaborare cu Alexandru Tocilescu. Cei doi s-au întâlnit în perioada de glorie a spectacolului "Hamlet", însă s-au revăzut câţiva ani mai târziu, când regizorul i-a spus: "Bine că ai divorţat, voiam de mult să lucrez cu tine. În sfârşit, eşti liber!". Scenograful Dragoş Buhagiar a mai punctat faptul că "Toca a avut mai multe vieţi: vieţi fizice şi vieţi artistice".

Alexandru Tocilescu, născut pe 27 iulie 1946, a fost unul dintre cei mai apreciaţi regizori de teatru români. A montat cu succes piese ca "O zi din viaţa lui Nicolae Ceauşescu", "Hamlet", "Elizaveta Bam", "Comedie roşie" (în cadrul programului Teatrului Naţional Bucureşti "Procesul comunismului prin teatru"), "Casa Zoicăi", "Eduard al III-lea", "Sfârşit de partidă", "Comedie roşie", "Oblomov", "Amanţii însângeraţi", "Nevestele vesele din Windsor", „Cabala bigoţilor”, „Eduard al III-lea" etc.

Printre filmele regizate de Alexandru Tocilescu se numără "Bani de dus, bani de-ntors" (2005), "Ultima haltă în Paradis" (2002) şi "Tristeţea vânzătorului de sticle goale" (1981).

În 1999, Alexandru Tocilescu a primit premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol - "O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale, montat la Teatrul Naţional Bucureşti, iar în 2002 i-a fost decernat premiul UNITER pentru întreaga activitate.

Totodată, în 2006, Tocilescu a primit premiul pentru cea mai bună regie, cu piesa "O zi din viaţa lui Nicolae Ceauşescu", în cadrul Festivalului Comediei Româneşti - festCO.





A încetat din viaţă pe 29 noiembrie 2011, la vârsta de 65 de ani, din cauza unei supradoze de medicamente, regizorul suferind de mai multe boli grave, printre care o maladie cardiacă şi o insuficienţă renală.