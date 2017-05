VIDEO Christian Scott aTunde Adjuah, în premieră în România, pe scena JAZZ™

Născut în New Orleans, Christian Scott a primit prima sa trompetă la 12 ani, cadou de la mama şi bunica sa. Iar unchiul său, David Harrison, legendarul saxofonist de modern jazz, a fost o sursă de inspiraţie pentru tânărul Scott, acesta fiind atât de impresionat de el încât îl chema să concerteze la reprezentaţiile sale. Precum unchiul său, şi el a urmat cursurile prestigiosului New Orleans Center for the Creative Arts şi ale Berklee School of Music din Boston.

În 2004 a fost selectat să facă parte din Berklee Monterey Quartet, alături de care a cântat la Monterey Jazz Festival. În 2002 apărea deja pe albumul unchiului său, Real Life Stories, iar la 22 de ani a avut debutul solo la un label cunoscut, Concord Jazz, cu albumul din 2006, Rewind That. Materialul discografic îmbină rock-ul şi R&B-ul cu modern jazz-ul, avându-l pe Harrison ca invitat. Tot atunci, Scott a fost nominalizat pentru un Grammy, albumul fiind numit de către Bilboard Magazine „cea mai remarcabilă premieră a genului din ultimul deceniu”.

În 2007, Scott revine cu Anthem, un răspuns pasional la suferinţa celor din New Orleans, după Urgananul Katrina. În 2010, acesta lansa deja al treilea album, Yesterday you said tomorrow, iar ambiţia lui s-a manifestat cel mai puternic odată cu lansarea celui de-al cincilea album, dublu-discul Christian aTunde Adjuah. În acelaşi an, Scott câştigă primul Edison Award, iar în 2012 cel de-al doilea.