„Spaţii ale memoriei, spaţii patrimoniale“ se deschid la Londra

Expoziţia "Spaces of Memory, Spaces of heritage" va fi prezentă la Festivalul de Arhitectură de la Londra

Expoziţia cu titlul “Spaces of Memory, Spaces of Heritage” („Spaţii ale memoriei, spaţii patrimoniale”), ca parte a Festivalului de Arhitectură din Londra, va fi deschisă în galeria Brâncuşi de la sediul Institutului Cultural din Londra în perioada 21- 30 iunie. Expoziţia, concepută de graficianul şi arhitectul Bogdan Berbecariu, prezintă, printr-un colaj de fotografii, schiţe şi text, câteva dintre cele mai remarcabile iniţiative de restaurare şi conservare ale ultimilor doi ani, reunind o serie de proiecte derulate de fundaţiile Pro Patrimonio şi Mihai Eminescu Trust, alături de recentul câştigător al Premiului Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural / Premiile Europa Nostra - Palatul Culturii din Blaj.

În seara vernisajului, expoziţia va fi completată de o discuţie la care vor participa arhitectul Vlad Sebastian Rusu, autorul proiectului de restaurare al Palatului Culturii din Blaj, arhitectul Şerban Cantacuzino, fondatorul Fundaţiei Pro Patrimonio şi fost secretar al Royal Society of Architecture, Nicolae Raţiu, membru în conducerea Pro Patrimonio, şi Jessica Douglas-Home, fondatoarea Mihai Eminescu Trust. Conversaţia va fi moderată de Timothy Brittain-Catlin, profesor de arhitectură la Universitatea din Kent şi vice-preşedinte al 20th Century Society, potrivit unui comunicat ICR Londra.

“Spaces of Memory, Spaces of Heritage” este ce-a dea şasea participare românească la Festivalul de Arhitectură din Londra, cea mai amplă manifestare de gen din Europa, dedicată anual celor mai interesante proiecte internaţionale de arhitectură, design şi urbanism. Ediţia acestui an, considerată fără precedent ca anvergură, însumează nu mai puţin de 450 de evenimente ce se vor derula în întreaga capitală britanică.

Palatul Culturii din Blaj, inaugurat în anul 1936 în prezenţa Regelui Carol al II-lea, reabilitat recent la iniţiativa Consiliului Local Blaj printr-un proiect coordonat de arhitectul Vlad Sebastian Rusu, a primit Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural 2017.Premiile Europa Nostra, cea mai înaltă distincţie din Europa în domeniul patrimoniului. Palatul Cultural a fost proiectat în anul 1930 de către arhitectul bucureştean Victor Smigelschi, clădirea urmând să servească în primul rând pentru evenimentele iniţiate de Asociaţia Culturală ASTRA. În iarna anului 1995, un violent incendiu a distrus o mare parte din clădire, fiind puternic afectate acoperişul sălii de spectacole şi spaţiul interior al acesteia. În urma acestei traume, clădirea a rămas în ruină până în anul 2012, când s-a iniţiat proiectul de reabilitare şi refuncţionalizare a acesteia.