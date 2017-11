Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna îl prezintă pe tânărul şi talentatul dirijor Vinicius Kattah VIDEO

Născut în 1986 în Brazilia, tânărul dirijor Vinicius Kattah a câştigat locul I în cadrul Concursului Internaţional de Dirijori „Dunărea Albastră” în 2011 şi locul al-III-lea la cel de-al VII-lea Concurs Internaţional de Dirijori de Operă „Luigi Mancinelli" în anul 2016.

Specializarea lui Kattah este muzica lui W. A. Mozart. În 2015, a fondat proiectul Tutti Mozart, unde prezintă universul muzical al geniului născut în 1756 la Salzburg.

Despre Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna

Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna orchestra de renume si la nivel international, transpune muzical era imperiala plina de farmec a Vienei, avand totodata o traditie indelungata de lucru alaturi de cantareti de opereta si dansatori de balet.

Fondata in 1997, efectivul instrumental asigura reprezenatiile la Opera din Viena si la festivalurile din Salzburg. In plus, orchestra se distinge prin unicitatea sunetului, prezenta scenica si aspect vestimentar impecabile.

Schoenbrunn Festival Orchestra Vienna este devotata muzicii de curte vieneze, mai ales valsurilor lui Johann Strauss, dar si lucrarilor muzicale ale geniului Wolfgang Amadeus Mozart., Joseph Haydn sau Franz Schubert .

Concertele desfasurate de celebra orchestra vieneza au loc in Orangeria Schoenbrunn, un spatiu artistic unic, cu o bogata istorie muzicala ce s-a transformat in timp intr-o renumita locatie pentru evenimente culturale.