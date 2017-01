Regizorul Martin Scorsese a mulţumit statului Taiwan că a adus la viaţă filmul „Silence“

Filmul ”Silence”, cu actorii Liam Neeson, Andrew Garfield şi Adam Driver în distribuţie, evocă dramele prin care trec doi călugări iezuiţi în Japonia secolului al XVII-lea, într-o perioadă în care creştinismul era ilegal.



”A fost un vis al meu împlinit aici în această ţară extraordinară, Taiwan. A fost o sursă deosebită de inspiraţie şi sper să vă fi mulţumit pe fiecare dintre voi”, le-a spus Martin Scorsese reporterilor înaintea premierei filmului în Taipei.

”A durat peste 25 de ani să realizez acest film şi în momentul în care am avut şansa să îl filmăm, Taiwan a fost locul potrivit, iar persoanele din această ţară chiar au adus proiectul la viaţă”,

a mai spus regizorul.



Pelicula ”Silence” se afla în stadiul de proiect încă de la sfârşitul anilor 1980. Din motive creative, realizarea acestui lungmetraj a fost amânată de multe ori.



”Nu ştiam cum să îl abordez, cum să scriu scenariul, cum să exprim ceea ce simţisem atunci când am citit romanul”, a explicat Martin Scorsese într-un interviu pentru BFMTV.



Însă acesta nu a fost singurul obstacol pe care a trebuit să îl înfrunte celebrul cineast. Întâmpinând dificultăţi majore în strângerea de fonduri pentru a produce filmul, Martin Scorsese a renunţat la plata onorariului său.



”Cu un film care tratează acest gen de subiect, e foarte dificil să strângi fondurile pentru a produce filmul (...) Era clar că bugetul urma să fie foarte mic (...) E interesant faptul că lungmetrajul a putut fi terminat şi că va fi lansat exact în această perioadă (...)

Sper că el ne va permite să reflectăm la convingerile noastre, la spiritualitatea noastră, pentru a nu ne pierde speranţa (...) Poate că va lansa şi o dezbatere despre creştinătate, despre spiritualitate”,

a adăugat cineastul american.



Martin Scorsese, născut pe 17 noiembrie 1942, este regizor şi producător de film. A primit 12 nominalizări la Oscar şi a câştigat un singur trofeu - pentru regia filmului ”Cârtiţa/ The Departed” (2006). Cineastul a fost recompensat, între altele, cu patru Globuri de Aur, două premii Emmy, două trofee BAFTA, dintre care unul pentru întreaga carieră, un Palme d'Or şi un trofeu pentru cea mai bună regie, la Festivalul de Film de la Cannes, şi un premiu César onorific. Din filmografia sa fac parte, între altele, ”Mean streets” (1973), ”Taxi driver” (1977), ”Raging bull” (1980), ”After hours” (1985), ”The Last Temptation of Christ” (1988), ”Goodfellas” (1990), ”Cape fear” (1991), ”Gangs of New York” (2002) şi ”The Wolf of Wall Street” (2013).