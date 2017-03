Radio România Cultural a oferit premiile pentru cele mai importante realizări culturale ale anului 2016

În cadrul evenimentului care a avut loc la Teatrul Odeon s-au acordat mai multe premii, pe câteva categorii importante ale Culturii: Film, Teatru, Poezie, Proză, Proiecte culturale şi festivaluri, Educaţie, Ştiinţă, Muzică şi Arte Plastice. De asemenea, s-au acordat şi trei premii speciale.

La categoria Film, nominalizările au fost Sieranevada, regia Cristi Puiu, Câini, regia Bogdan Mirică şi Inimi Cicatrizate, regia Radu Jude. Premiul Radio România Cultural pentru categoria Film i-a fost acordat lungmetrajului Sieranevada în regia Cristi Puiu.

La categoria Teatru, nominalizările au fost: Regizorul Bobi Pricop şi echipa spectacolului "O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopţii" după Mark Haddon, producţie a Teatrului Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, regizorul Yuri Kordonski şi echipa spectacolului "În adâncuri" după N.V. Gogol, producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, regizoarea Catinca Drăgănescu, pentru dinamismul temelor abordate, demersul de documentare şi pertinenţa viziunii scenice în spectacolele sale din 2016, şi actriţa Elena Purea, pentru rolul Pepa din spectacolul "Femei în pragul unei crize de nervi" după Pedro Almodóvar, în regia lui Răzvan Mazilu, musical produs de Teatrul Naţional din Târgu Mureş. Premiul Radio România Cultural pentru categoria Teatru i-a fost acordat regizorului Bobi Pricop.

La categoria Poezie, nominalizate au fost următoarele volume: „Arta fricii” de Ioan Es. Pop, apărut la Editura „Charmides”, „TRADO” de Svetlana Cârstean şi Athena Farrokhzad, apărut la editura Nemira şi „Sisteme de fixare şi prindere” de Ştefania Mihalache, apărut la Editura Nemira. Premiul Radio România Cultural pentru categoria Poezie i-a fost acordat volumului „TRADO” de Svetlana Cârstean şi Athena Farrokhzad.

La categoria Proză au fost nominalizate următoarele apariţii editoriale: Vlad Zografi, pentru Efectele secundare ale vieţii – Editura Humanitas, Radu Pavel Gheo, pentru Disco Titanic – Editura Polirom, Radu Cosaşu, pentru Viaţa ficţiiunii după o revoluţie – Editura Polirom şi Ioana Pârvulescu, pentru Inocenţii – Editura Humanitas. Premiul Radio România Cultural pentru categoria Proză i-a fost acordat domnului Radu Cosaşu, pentru Viaţa ficţiiunii după o revoluţie.

La categoria Proiecte culturale şi festivaluri au fost făcute următoarele nominalizări: Gărâna Jazz Festival, Coregraful Arcadie Rusu, pentru iniţiativa creării Centrului Independent Coregrafic LINOTIP, şi Centrul independent POINT. Premiul Radio România Cultural pentru categoria Proiecte culturale şi festivaluri a fost acordat către Gărâna Jazz Festival.

La categoria Educaţie, propunerile juriului au fost: Muzeul Municipiului Bucureşti pentru Proiectul curatorial Muzeul vârstelor – de la copilărie la senectute, prima expoziţie cu profil de antropologie urbană din România; Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative – secţiunea România, pentru organizarea Festivalul Naţional al Cărţii pentru Copii, a XII-a ediţie; Bursa de Valori Bucureşti, pentru lansarea online a unei platforme extinse de educaţie financiară. Premiul pentru categoria Radio România Cultural Educaţie i-a fost acordat Bursei de Valori Bucureşti.

La categoria Ştiinţă, nominalizările au fost biologul Gabriel Paun – biolog, fondator ONG Agent Green, laureat al premiului EuroNatur 2016 – pentru campaniile împotriva tăierilor ilegale de pădure şi Aurora Simionescu, doctor în astrofizică, prima persoană de altă naţionalitate decât cea japoneză numită vreodată profesor asociat la Agenţia Spaţială Japoneză, JAXA. Premiul Radio România Cultural pentru categoria Ştiinţă i-a fost acordat Aurorei Simionescu.

Una dintre cele mai aşteptate categorii ale galei a fost Muzica. La această secţiune, nominalizările au fost: Lucian Ban, Trupa Byron şi Viţa de vie, iar Premiul Radio România Cultural pentru categoria Muzică i-a fost acordat trupei Byron.

Nominalizarile categoriei Arte plastice au fost: Viorel Grimalschi, Retrospectivă de pictură, Palatul Mogoşoaia, perioada 23 august – 13 septembrie 2016, curator: Doina Mândru; Mona Vătămanu şi Florin Tudor, Prăpădenia pământului, Salonul de Proiecte, Bucureşti, perioada 11 noiembrie – 18 decembrie 2016; Constantina Dumitru, Expoziţie aniversară de tapiserie, Galeria Orizont, perioada 12-28 decembrie 2016; Alexandru Antik, Viziuni în întuneric, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, perioada 21 mai – 26 iunie 2016, curator: Sebestyén György Székely. Premiul Radio România Cultural pentru categoria Arte plastice i-a fost acordat lui Alexandru Antik.

În cadrul Galei Premiilor Radio România Cultural s-au acordat trei premii speciale:





Premiul de Excelenţă i-a fost oferit actorului Ion Caramitru (foto sus), directorul Teatrului Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, preşedintele Uniunii Teatrale din România, pentru "tinereţea de spirit şi de faptă a omului de teatru în calitate de actor, regizor, manager şi eminent promotor al valorilor naţionale şi universale ale artei spectacolului". Un Laudatio a fost rostit de actorul Victor Rebengiuc, care a declarat pentru Radio România Cultural: "Sunt alături de Caramitru, îmi face plăcere să fiu alături de el. Este un băiat drăguţ, îl cunosc de destul de multă vreme. Am spus câteva vorbe despre el. Toată lumea îl ştie, toată lumea îl cunoaşte, nu prezint un necunoscut", a mărturisit actorul, care a mai spus că momentan "peisajul cultural este în suferinţă materială".

Premiul In Memoriam Iosif Sava i-a revenit pianistei Alexandra Dariescu. De la Albert Hall din Londra la Carnegie Hall în New York, românca Alexandra Dariescu a fermecat publicul meloman cu muzicalitatea sa naturală şi cu o prezenţă de scenă captivantă. Alexandra Dariescu a fost inclusă de International Piano Magazine în topul celor 30 de pianişti din lume sub 30 de ani, care promit o carieră spectaculoasă.

Premiul Lux Mundi a fost decernat, anul acesta, Adei Solomon, primul producător din istoria cinematografiei româneşti care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film străin, respectiv pentru pelicula Tony Erdmann. Membru al Academiei Europene de Film, Ada Solomon a mai produs Aferim, în regia lui Radu Jude, peliculă care a câştigat Ursul de Argint la Berlin. Ada Solomon este şi deţinătoarea unui Urs de Aur pentru filmul Poziţia copilului, în regia lui Călin Peter Netzer.