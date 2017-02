Maşina lui Vadim, scoasă la mezat

Anul de fabricaţie al maşinii este 2010, iar specificaţiile tehnice cuprind: „Kilometraj: 36.500km; Motor: V6 de 2.736 cmc; Putere: 181 CP; Cutie de viteze automată. Dotări: interior din piele, geamuri, oglinzi şi scaune acţionate electric, încălzire în scaune, climatizare, cruise-control“.



Licitaţia a ceea ce a rămas din colecţia lui Vadim Tudor se adresează şi pasionaţilor de rarităţi, care vor putea achiziţiona la preţuri între 35 şi 50 de euro, cărţi valoroase precum: „Strajnicul“, tipărit la Blaj în 1817, „Enciclopedia greacă“, tipărită la Viena în 1813, „Conceptele predicabile pentru cele patru Evanghelii“, publicată în 1670, „Dicţionarul de medicină, de chirurgie şi de ştiinţe relevante“, publicat la Paris în 1905 etc.



Limuzina lui Corneliu Vadim Tudor, un Chrysler LX 300C, are un preţ de pornire de 3.000 de euro. Relicva din Gorunul lui Horea de la Ţebea, primită cadou de senatorul Corneliu Vadim Tudor de la Fundaţia Dacia, în anul 2000, împreună cu perna-suport personalizată, se vinde la licitaţie cu 250 de euro, preţ de pornire.



Pentru pasionaţii genului epistolar, colecţia cuprinde o serie de scrisori cu semnătură olografă. Scrise de personalităţi precum compozitorul Camille de Saint-Saëns (preţ de pornire de 250 euro), preşedintele Franţei Georges Clemenceau (preţ de pornire de 150 de euro) sau pictorului Marc Chagall (preţ de pornire de 100 de euro), aceste scrisori sunt tot atâtea moduri de a surprinde istoria, trăită şi influenţată de aceste personalităţi, conform licitatorilor Artmark.



Alte obiecte prezente în licitaţia din 23 februarie sunt: Carafa Louis XVI, pentru vin, care ar fi aparţinut lui Alexandru Ioan Cuza (preţ de pornire de 150 de euro), stema Casei Regale (preţ de pornire de 35 de euro), medalii comemorând personalităţi ale culturii româneşti, vechi icoane pe lemn şi pe sticlă etc.





Corneliu Vadim Tudor s-a născut la 28 noiembrie 1949 şi a fost scriitor, politician şi publicist, care a deţinut funcţiile de senator şi europarlamentar. A fondat Partidul România Mare. A murit pe 14 septembrie 2015.

„Nu a lăsat testament pentru că noi nu avem averi. Singurul lucru pe care îl avem este casa, ziarul şi revista. Ne rămân nouă“,

a declarat fiica sa Lidia, conform stirileprotv.ro.



Grigorescu, Andreescu, Tonitza, de vânzare la Artmark



Tabloul „Ţărăncuţă cu fuior“, de Nicolae Grigorescu, cu o estimare stabilită de Artmark la 40.000 de euro, va fi vândut la „Licitaţia de Mărţişor“, organizată pe 28 februarie, ora 19.00, la Palatul Cesianu-Racoviţă.



În aceeaşi licitaţie, vor fi scoase la vânzare „Drum de ţară“, de Ioan Andreescu, estimat între 25.000 şi 35.000 de euro, şi „Fetiţă blondă“, de Nicolae Tonitza, portret realizat încă de pe vremea când artistul se afla pe băncile Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi. Lucrarea are o estimare stabilită între 20.000 şi 35.000 de euro.



De Mărţişor, în cadrul licitaţiei vor fi puse în vânzare şi o brăţară din aur alb, decorată cu diamante şi rubine, care are o valoare estimativă între 3.000 şi 4.500 de euro. Un colier din aur Aaron Basha, decorat cu trei pandantive ornate cu diamante, safire roz şi email (2.000-3.000 de euro estimare), set din aur, alcătuit din brăţară şi colier, decorat cu safire, smaralde şi rubine (2.000-2.500 de euro estimare), un colier Cartier, din aur, în cutie originală şi însoţit de certificat de garanţie (1.200-1.500 de euro) vor fi prezente în licitaţie, conform news.ro.



Tablouri de mici dimensiuni purtând semnăturile lui Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Jean Alexandru Steriadi, Francisc Şirato, Octav Băncilă, bijuterii de preţ, miniaturi din argint sau obiecte funcţionale de artă decorativă vor fi la dispoziţia colecţionarilor, în „Licitaţia de Mărţişor“ de la Artmark.